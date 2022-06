Samsung : la mise à jour Android de juin 2022 corrige 65 failles de sécurité, installez-la vite

Samsung a publié le détail de son dernier patch de sécurité, dont le déploiement a commencé il y a deux semaines environ. Cette nouvelle mise à jour est particulièrement importante puisqu’elle corrige pas moins de 65 vulnérabilités, dont 5 cinq ont été classées comme critiques par le constructeur. Certaines permettent en effet aux pirates de faire crasher Android.

Aussi évolués soient-ils, nos smartphones ne sont toujours pas — et ne seront sans doute jamais — à l’abri des failles de sécurité. Il paraît en effet impossible pour les constructeurs de détecter la totalité des vulnérabilités lors du déploiement d’un nouvel appareil ou d’un logiciel, comme nous l’a d’ailleurs récemment prouvé Samsung en livrant 100 millions de smartphones avec une faille de sécurité critique.

Fort heureusement, ces derniers se rattrapent le plus souvent en publiant régulièrement des mises à jour qui corrigent ces vulnérabilités. Il y a deux semaines environ, Samsung a ainsi déployé son patch de sécurité pour le mois de juin. Aujourd’hui, la firme est rentrée un peu plus dans le détail en précisant les brèches qui ont été refermées.

Samsung corrige 65 failles de sécurité sur ses smartphones

Au total, ce sont donc pas moins de 65 vulnérabilités que vient corriger le patch de sécurité de juin 2022. Parmi elles, cinq sont considérées comme critiques par Samsung. En outre, certaines auraient permis aux pirates de faire crasher Android sur le smartphone de leur victime. Du reste, 14 failles ont été classées comme hautement sévères et 13 comme modérément risquées. Dans tous les cas, cette mise à jour s’avère particulièrement efficace pour tous les utilisateurs.

Sur le même sujet — Samsung : une faille de sécurité touche des millions de smartphones Galaxy, installez vite la mise à jour

Certaines failles se trouvaient au niveau de l’accès aux données de la carte SIM, de l’adresse MAC ou encore du capteur photo. D’autres vulnérabilités au niveau des fonctionnalités Bluetooth et WiFi ont également été patchées. Plusieurs smartphones haut de gamme et milieu de gamme ont d’ores et déjà reçu la mise à jour. Si ce n’est pas votre cas, on vous conseille de rester attentif afin de ne pas perdre de temps pour l’installer.

Source : Samsung