Pour son lancement, le Galaxy S24 FE fait l’objet d’une remise exceptionnelle

Quelques mois après la sortie des Samsung Galaxy S24, le tant attendu Galaxy S24 FE est enfin disponible à l'achat. Et pour fêter son lancement, le géant coréen a mis en place plusieurs offres cumulables pour vous permettre de vous équiper à prix réduit. On vous dévoile tout !

Comme chaque année, Samsung dévoile une version plus accessible de ses smartphones premium. Sans surprise, le Galaxy S24 n’échappe pas à cette règle. Cette rentrée marque l’arrivée du nouveau Samsung Galaxy S24 FE (Fan Edition) qui vient agrandir la famille. Et ce modèle bien moins cher que le S24 classique n’a pas à rougir de sa fiche technique, bien au contraire.

Le digne successeur du Galaxy S23 FE dispose d’un écran plus grand et plus lumineux. Il est également doté du nouveau processeur Exynos 2400e de Samsung qui booste ses performances.

70€ de bonus reprise + 10% de réduction + de belles remises sur les accessoires

Le tant attendu Galaxy S24 FE est enfin disponible. Et pour fêter ça, Samsung a mis en place différentes offres promotionnelles très intéressantes et en plus cumulables.

La première offre est un bonus reprise de 70 €. Pour en profiter, il vous suffit de donner un ancien appareil, même s’il ne fonctionne plus. Et ce bonus s’ajoute à la valeur de reprise en fonction de l’état de votre matériel.

Vous disposez aussi d’une remise de 30% sur les accessoires dédiés et les Galaxy Watch Ultra / Watch7. La remise s’effectue directement dans votre panier sur le produit le plus cher. Vous souhaitez acheter une montre connectée ou de nouveaux écouteurs ? C’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit.

Enfin, en passant par l’application Samsung Shop, vous bénéficiez d’une offre supplémentaire. Vous avez ainsi 10% de réduction immédiate sur votre panier. La remise se fait automatiquement et est cumulable avec les autres offres mentionnées ci-dessus.

Attention, ces offres ne sont valables que du 26 septembre au 20 octobre 2024 et dans la limite des stocks disponibles. Ne tardez donc pas pour en profiter.

Quelle fiche technique pour le nouveau Samsung Galaxy S24 FE ?

Le Samsung Galaxy S24 FE se rapproche davantage du S24 Plus que du S24 classique. En effet, la première chose qu’on constate c’est la taille de l’écran qui a été augmentée. La dalle FHD+ passe ainsi de 6,2 à 6,7 pouces. La batterie est aussi plus conséquente, avec une capacité de 4700 mAh contre 4000 mAh pour le S24.

Sous le capot, on retrouve le nouveau processeur Exynos 2400e, une version sous-cadencé du Exynos 2400 présent sur le Galaxy S24. Cette puce offre de meilleures performances et permet de faire tourner des jeux exigeants.

Pour la partie photo, le Galaxy S24 FE offre quasiment les mêmes capteurs que le Galaxy S24. On a ainsi un module principal grand-angle de 50 Mpx accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx. Un téléobjectif de 8 Mpx vient compléter le module arrière. De son côté, la caméra selfie profite d’un capteur 10 Mpx.

Enfin, son design haut de gamme mérite d’être souligné. Le Samsung Galaxy S24 FE dispose d’un cadre en aluminium. Et comme il est certifié IP68, il est résistant à l’eau et la poussière.

De belles offres de lancement sur les Samsung Galaxy Tab S10

Tout comme le Galaxy S24 FE, les nouvelles Samsung Galaxy Tab S10 + et S10 Ultra profitent de différentes offres cumulables pour leur sortie.

En achetant l’un des modèles maintenant, vous pouvez avoir :

jusqu'à 200€ de remise immédiate et Keyboard Book Cover Slim offert en renseignant le code MYGALAXY dans votre panier

en renseignant le dans votre panier un bonus reprise allant jusqu’à 150€

une remise de 30% sur une sélection d'accessoires dédiés

En passant par l’application Samsung Shop, vous avez en plus 10% de réduction immédiate sur votre panier.

Attention, ces offres ne sont valables que du 26 septembre au 1er octobre 2024 seulement. Vous n’avez donc que quelques jours pour en profiter, alors ne tardez pas !