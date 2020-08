Galaxy Note 20 : Samsung n’y a pas mis de capteur de profondeur, Apple a tout acheté

Samsung n’a pas pris la peine d’intégrer une caméra ToF (Time of Flight) dans son dernier duo de flagship, alors que ce composant équipe le Galaxy S20+, le Galaxy S20 Ultra ou encore le Galaxy Note 10+. Une fuite affirme que le géant refuse d’utiliser cette technologie, car Apple a signé l’exclusivité du composant le plus performant.

Une caméra ToF (acronyme de Time of Flight), ou Temps de Vol est un capteur qui calcule des distances en temps réel. Deux méthodes existent. Dans les deux cas, un signal est émis par la caméra. Ce signal rebondit sur un obstacle et revient à son point d’origine. Pour schématiser, il existe deux méthodes pour calculer ce temps. Une méthode directe qui calcule simplement le temps mis par le signal pour faire l’aller-retour. Et une méthode indirecte qui utilise des signaux continus et modulaires et qui compare le signal aller et le signal retour. Bien sûr, en vrai, c’est plus compliqué.

Samsung utilise des caméras ToF pour une poignée de ces smartphones. Le Galaxy S20+, le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S10 5G. Tous sont équipés de caméras à mesure indirecte. Et vous aurez certainement remarqué que Samsung a décidé de ne pas intégrer ce composant dans le Galaxy Note 20. Et il ne devrait pas y en avoir dans un avenir proche. Selon le quotidien coréen The Elec, le géant de l’électronique aurait décidé d’abandonner cette technologie, car elle n’offre pas des résultats assez satisfaisants.

Apple a l’exclusivité des caméras à mesure directe

Il s’avère que la technologie indirecte offre en effet des résultats plus approximatifs que la technologie directe, laquelle est beaucoup plus précise. Pourquoi Samsung n’achète-t-il pas des caméras à mesure directe ? Selon The Elec, il n’existe qu’un seul fabricant de caméras ToF qui utilisent cette méthode de calcul. Il s’agit de Sony. Et, la firme japonaise aurait signé un accord d’exclusivité avec Apple pour fournir les iPhone. Tout simplement.

Dans ces conditions, Samsung n’a pas d’autre choix. Cependant, la firme coréenne n’aurait pas abandonné l’idée. Le quotidien coréen affirme qu’elle aurait chargé sa division LSI (celle en charge des SoC Exynos et des capteurs photo ISOCELL) de créer une caméra ToF à mesure indirecte dont les performances seraient similaires à celles des caméras à mesure directe. Mais l’objectif de Samsung ne serait pas d’en équiper le successeur du Galaxy S20 (voir même celui du Note 20).

En effet, le quotidien coréen affirme que le géant souhaite d’abord voir émerger les usages qui justifient l’intégration d’un tel capteur (applications de réalité augmentée ou de réalité virtuelle) avant de se relancer. Concrètement, Samsung souhaite observer la concurrence (Apple principalement) essuyer les plâtres avant de faire son retour. Et d’ici là, une solution à la hauteur serait prête.

Source : The Elec