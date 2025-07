Samsung Galaxy A16 5G : le smartphone avec un accessoire offert passe sous la barre des 200 €

Vous voulez vous procurer un smartphone Samsung compatible 5G, tout en ayant un budget ne dépassant pas les 200 euros ? Chez Carrefour, le Galaxy A16 accompagné d'un accessoire offert est à exactement 199,99 euros.

Plusieurs heures après la fin des soldes d'été 2025, Carrefour vous permet d'avoir un smartphone à moins de 200 euros. Jusqu'au mardi 5 août prochain, le Samsung Galaxy A16 5G proposé dans un coloris bleu nuit et fourni avec une coque de protection offerte passe de 249,99 euros à 199,99 euros.

La remise de 50 euros se fait automatiquement, il n'est donc pas nécessaire d'appliquer un coupon de réduction. Pour information, la livraison des deux produits est gratuite à domicile, en magasin Carrefour et en point relais.

Lancé par Samsung à la rentrée de septembre 2024, le modèle 5G du Galaxy A16 est doté d'un écran Infinity-U Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, une densité de 387 ppp et une fréquence d'affichage de 90 Hz.

Le smartphone de la marque coréenne qui bénéficie de six ans de mise à jour d’Android est également équipé d'un processeur Exynos 1330 Octo-Core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To par carte micro SDXC.

L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et fonctionne sous le système d'exploitation Android 14 lié à une interface One UI. De son côté, la partie APN du smartphone comprend un triple capteur principal de 50 MP (f/1.8) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) ainsi qu'un capteur frontal de 13 MP (f2.0).

Quant à la connectivité, on peut trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 5, le NFC, l'USB-C, la reconnaissance faciale, la prise jack 3.5 mm et un capteur d'empreinte digitale sur la tranche.