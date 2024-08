Samsung dévoile deux nouvelles fonctionnalités pour protéger vos données, voici comment elles fonctionnent

Samsung continue de renforcer la sécurité de ses appareils Galaxy. Avec l'introduction de deux nouvelles fonctionnalités, la marque fait un pas de plus vers la protection des données personnelles. Ces innovations promettent de transformer la manière dont vous allez partager et sécuriser vos informations.

Les vols de données ont considérablement augmenté ces dernières années. Selon un rapport de Kaspersky, des dizaines de millions d'appareils ont été infectés par des logiciels malveillants conçus pour voler des données personnelles en 2023. Cela représente une augmentation de 643 % par rapport aux trois années précédentes. Face à cette menace, les fabricants de téléphones comme Samsung cherchent à renforcer la sécurité de leurs utilisateurs.

Samsung est déjà reconnu pour ses solutions de sécurité comme Knox, une plateforme intégrée de sécurité matérielle et logicielle qui protège les appareils contre les menaces. La société lance aujourd'hui deux nouvelles fonctionnalités pour ses appareils Galaxy. Quick Share Private Sharing et Enhanced Data Protection pour Samsung Cloud visent à améliorer encore plus la confidentialité et la protection des données personnelles.

La fonctionnalité Quick Share Private Sharing permettra de sécuriser le partage de fichiers entre les Samsung Galaxy

La fonctionnalité Quick Share Private Sharing permet aux utilisateurs de partager des fichiers de manière sécurisée. En activant le mode privé, accessible via le menu de Quick Share, il est possible de partager jusqu'à 20 fichiers avec une limite totale de 200 Mo. Les utilisateurs peuvent définir un délai d'expiration pour leur visualisation, après quoi ces derniers ne seront plus accessibles. Ce mode empêche également la capture d'écran et restreint l'accès aux contacts spécifiés, ce apporte une couche de confidentialité supplémentaire.

Parallèlement, la fonctionnalité Enhanced Data Protection pour Samsung Cloud apporte une sécurité renforcée aux sauvegardes et aux données synchronisées. Cette fonction utilise un chiffrement de bout en bout, assurant que seules les appareils Samsung peuvent déchiffrer les données, même en cas de compromission des serveurs. Les utilisateurs doivent générer un code de récupération pour accéder à leurs données en cas de perte d'accès à leur compte.

A noter que Quick Share Private Sharing est pris en charge sur les appareils Galaxy équipés d'Android 10 (Q OS) ou d'une version ultérieure et de One UI 2.1 ou ultérieure. Mais la fonctionnalité Enhanced Data Protection, sa disponibilité et son support dépendent du modèle de l'appareil et du système d'exploitation, selon Samsung.