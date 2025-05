Samsung a une autre idée que le lecteur d’empreintes pour déverrouiller son smartphone

Samsung est en train de développer une nouvelle technologie de reconnaissance biométrique. Celle-ci est basée sur un scan de la main dans son intégralité par l'appareil photo.

Les technologies de déverrouillage du smartphone ont bien évolué. Le code PIN, le schéma et le mot de passe ont laissé leur place à l'identification biométrique, plus rapide, pratique et sécurisée. Sur les appareils Android, c'est la lecture d'empreinte digitale qui est plébiscitée (par le biais d'un scanner placé sous l'écran ou sur la tranche), tandis qu'Apple a remplacé Touch ID par la reconnaissance faciale Face ID sur ses iPhone. Et si une nouvelle méthode venait s'ajouter à cette sélection ?

Samsung a en tout cas déposé en Europe un brevet qui va dans ce sens, rapporte Patently Apple. Celui-ci décrit une fonctionnalité de reconnaissance d'empreintes palmaires. Ce système scannerait la paume entière de la main plutôt qu'un seul doigt comme actuellement, ce qui renforcerait la sécurité des smartphones.

Samsung travaille sur un scan de la paume de la main

Comme on ne peut pas poser la main entière sur un mobile, ce qui ne serait de toutes manières pas bien intuitif pour le déverrouiller (et requerrait un énorme lecteur d'empreintes), l'idée serait d'utiliser l'appareil photo arrière. Il faudrait alors placer une main dans le champ de vision du capteur pour lancer le processus de reconnaissance palmaire.

Cette technique repose sur l'obtention d'au moins “trois coordonnées caractéristiques à partir d'une image de paume obtenue par l'intermédiaire du module de caméra”, apprend-on. Le système va alors “identifier un angle de rotation par rapport à la paume sur la base des au moins trois coordonnées caractéristiques et ajuster une zone de reconnaissance d'empreinte de paume sur la base de l'angle de rotation par rapport à la paume”, est-il précisé.

En plus des empreintes digitales, un scan palmaire peut recueillir d'autres informations biométriques, comme la forme des vaisseaux sanguins, ou encore celle des rides et ridules de la paume. Une telle fonction semble bien moins rapide que la lecture d'empreinte digitale classique. Elle pourrait venir la compléter, et non la remplacer, pour offrir une option plus sécurisée à ceux qui ne font pas confiance à la technologie actuelle.