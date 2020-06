Le marché mondial des PC va baisser en 2020, mais le PC portable se portera comme un charme

Un institut d’étude américain affirme que le nombre de PC vendus dans le monde va baisser de 7 % en 2019. La crise économique liée à celle du coronavirus expliquerait cette tendance. Grâce à l’émergence du télétravail, les PC portables devraient mieux s’en sortir. La croissance n’est pas attendue avant 2022.

Tous les secteurs économiques souffrent de la crise du coronavirus. Quand les boutiques étaient ouvertes en occident, la Chine fermait ses usines. Quand l’Empire du Milieu rouvrait ses usines, les marques fermaient leurs boutiques dans le reste du monde, limitant considérablement (sinon totalement) la vente auprès des consommateurs. Les conséquences économiques et sociales seront grandes. Et toutes les études le montrent.

En voici une autre en provenance de l’institut Canalys et qui s’intéresse au marché des ordinateurs (fixes et portables) et des tablettes. Un marché qui éprouvera des difficultés jusqu’en fin d’année prochaine. Canalys attend une baisse de 7 % du nombre d’ordinateurs et de tablettes commercialisés cette année. La plus forte baisse est enregistrée entre janvier et mars 2020, naturellement. Elle atteignait les 10 %.

L’effet télétravail agit sur le PC portable

La moins forte est attendue au troisième trimestre. Selon nous, cette tendance est due à la rentrée scolaire, mais aussi au besoin des entreprises et des particuliers de s’équiper en matériel informatique pour le télétravail. Les PC portables ont, en cette première partie d’année 2020, été les grands bénéficiaires de la crise sanitaire, au détriment bien sûr des PC de bureau. Les tablettes devraient voir leur volume chuter significativement, surtout à Noël.

En 2021, une forte hausse des volumes est attendue au premier semestre, mais elle sera contrebalancée par une très forte baisse au troisième trimestre (les investissements informatiques consentis en 2020 ne seront pas renouvelés chaque année…). Globalement, l’année 2021 devrait être stable par rapport à 2020. Il faudra attendre 2022 pour voir le marché des PC et des tablettes repartir à la hausse, selon Canalys.