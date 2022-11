Sale temps pour Salto, les premières images du Pixel Fold de Google, c’est le récap

Salto pourrait bientôt fermer boutique, le Pixel Fold se montre enfin, la nouvelle version d'Android Auto arrive très prochainement, c'est le récap'.

Le début de semaine commence fort en termes d'actualité tech. Le Pixel Fold, le premier smartphone se dévoile à travers une multitude de nouveaux rendus 3D. Dans le même temps, et cela concerne encore une fois Google, Android Auto s'apprête à faire peau neuve. Enfin, l'avenir de Salto, la plateforme française de streaming, pourrait s'assombrir d'ici la fin du mois. Allez c'est parti, en route pour le récapitulatif des faits les plus marquants de la veille.

Android Auto s'offre un sérieux relooking et arrive en bêta

La toute nouvelle version d'Android Auto débarque. Pour l'occasion, l'interface s'est payé un petit lifting. Elle permet ainsi de profiter d'un plus grand nombre d'applications et d'un nouvel écran d'accueil nanti de 3 tuiles. Il est également possible de modifier la taille de la carte, tandis que l'environnement a été adapté au design Material You. Si la nouvelle version est d'ores et déjà disponible à destination des bêta-testeurs, il faudra patienter jusqu'en 2023 pour voir arriver la version finalisée.

Le Pixel Fold de Google s'affiche dans de premiers rendus

Alors qu'il ne devrait pas être présenté avant la prochaine Google I/O, laquelle aura lieu en mai 2023, le Pixel Fold se dévoile déjà. Toute une série de rendus 3D montre le premier smartphone de Google, qui adopte un design finalement assez proche des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Son principal atout, hormis bien entendu sa possibilité de se plier/déplier à volonté, réside dans son écran en façade qui recouvre la totalité de l'appareil une fois celui-ci replié. Attention néanmoins à la douloureuse : le smartphone devrait être commercialisé aux alentours des 1800 euros, ce qui devrait en faire l'un des pliants les plus onéreux du moment.

Le début de la fin pour Salto ?

Lancé en octobre 2020, le service de streaming Salto n'est pas très en forme. D'ici la fin du mois, France Télévisions, TF1 et M6 vont se réunir pour décider si ou non il convient de maintenir la plateforme… Ou s'il est temps de lui faire nos adieux. En cause : un nombre d'abonnés moribond, et surtout un manque de 45 millions d'euros pour boucler le budget 2023. Salto va-t-il déjà nous faire ses adieux ? Réponse dans quelques jours.

