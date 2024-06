Sa Renault Zoe prend feu chez elle, les fonctionnalités des Galaxy Watch 7 et 7 Ultra qui ont fuitées, c’est le récap

Une Renault Zoe a pris feu chez une conductrice en France, les Samsung Galaxy Watch 7 et 7 Ultra qui ont fuitées… C'est le récap

C’est l’heure du récap du jeudi 6 juin 2024. Aujourd’hui, vu la . Ensuite nous avons vu la Renault Zoe d’une conductrice en France, prendre feu chez elle. Ensuite, nous en avons appris plus sur les Galaxy Watch 7 et 7 Ultra grâce à une fuite. Enfin, nous avons pu voir un bug sur Google TV qui est étonnement apprécié par certains utilisateurs.

La Renault Zoe de cette conductrice française prend feu et incendie sa maison : voici ce que disent les premiers éléments de l'enquête

Une Renault Zoé s'est enflammée alors qu'elle était branchée sur une borne de recharge à domicile près de Toulouse, et a détruit presque entièrement la maison de sa propriétaire. L'incendie, qui a nécessité 20 heures d'intervention des pompiers, a causé des dégâts considérables. Un autre cas similaire a été signalé le lendemain en Corrèze. Les experts doivent déterminer la cause de ces explosions, alors que Renault avait rappelé certains modèles de Zoé en mars 2024 pour un risque de court-circuit de la batterie.

Lire – La Renault Zoe de cette conductrice française prend feu et brûle sa maison, voici les premiers éléments d’enquête

Les Samsung Galaxy Watch 7 et 7 Ultra sont divulguées : voici leurs arguments pour surpasser Apple

Les Galaxy Watch 7 et 7 Ultra ont été divulguées avant la conférence Galaxy Unpacked de Samsung à Paris. La Galaxy Watch 7 propose des améliorations en termes de design et de performance, avec un écran en cristal de saphir, une résistance accrue et une autonomie améliorée. La Galaxy Watch 7 Ultra, avec son boîtier en titane et une batterie de 590 mAh, vise à rivaliser avec l'Apple Watch Ultra 3.

Lire – Les Galaxy Watch 7 et 7 Ultra fuitent, voici les arguments de Samsung pour surpasser Apple

Google TV : ce bug de l'écran d'accueil surprend agréablement les utilisateurs

Un bug sur Google TV laisse les utilisateurs avec un écran d'accueil qui affiche uniquement les applications et supprime les recommandations et publicités. Étonnamment, de nombreux utilisateurs préfèrent cette interface simplifiée. Le problème affecte divers appareils, y compris les Chromecast et certaines télévisions TCL. Bien que son origine du bug reste inconnue, il ne perturbe pas le fonctionnement des applications. Google n'a pas encore communiqué officiellement sur ce sujet, mais certains utilisateurs espèrent voir cette interface minimaliste devenir une option permanente.

Lire – Google TV : ce bug de l’écran d’accueil fait étonnamment plaisir aux utilisateurs