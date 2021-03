Rocket League arrive sur Android et iOS en 2021 et il est gratuit

Rocket League va avoir le droit à sa déclinaison mobile. Nommée Sideswipe, elle reprendra les bases du jeu sorti en 2015 pour l’adapter au gameplay sur smartphone. Le titre est annoncé pour une sortie courant 2021 mais l’alpha est déjà accessible dans certains pays.

Rocket League, jeu sorti en 2015, propose un mélange très intéressant. Il s’agit d’un titre multi reprenant les règles du football, mais avec des voitures. Très fun et surtout très exigeant, il a su se faire une place dans le paysage vidéoludique et est même devenu gratuit il y a quelques mois. Il va bientôt connaître une déclinaison free-to-play sur mobile. Le studio américain Psyonix a en effet annoncé Rocket League Sideswipe pour Android et iOS. Il ne s’agira pas du jeu de base avec des contrôles tactiles, mais bien d’une version spécialement pensée pour nos smartphones.

Nous troquons ainsi le gameplay en trois dimensions pour un style 2D, plus adaptée au tactile (ceux qui connaissent savent qu’il aurait été très difficile, voire impossible, d’être compétitif sur mobile). De même, les matchs ont été adaptés, puisque cette fois, ce sera du un contre un ou du deux contre deux.

Rocket League mise sur des matchs de deux minutes

Néanmoins, le principe reste le même. Un ballon, deux buts, des voitures. La durée des matchs a aussi été pensée pour le gameplay nomade, puisque chacun d'entre eux durera en moyenne deux minutes top chrono. Pratique pour faire des petites parties lors de son trajet en bus ou en métro. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie précise pour Rocket League SideSwipe, juste un vague « 2021 », mais les utilisateurs australiens et néo-zélandais peuvent déjà l’essayer via une alpha. Ils devront bien évidemment remonter les bugs et autres problèmes aux développeurs.

En tout cas, nous avons hâte de voir ce que va donner ce titre. Rocket League est un must du jeu multi-joueur et on espère autant de soin dans cette version. Notons que ce c’est une pratique courante de porter une licence connue sur mobile. Il y a peu, c’est Crash Bandicoot qui s’est fait une place sur Android et iOS avec la déclinaison On The Run, qui reprend le gameplay du célèbre Temple Run.