Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch est moins cher que jamais pendant les soldes

Ring Fit Adventure, le jeu qui fait bouger tout en s'amusant est à son prix le plus bas jamais atteint sur Amazon à l'occasion des soldes d'hiver. Si vous n'avez pas encore craqué pour l'expérience, c'est peut-être le moment de sauter le pas.

Les soldes d'hiver se poursuive et si la Nintendo Switch OLED tout comme la version classique sont toujours aussi rares à trouver au prix conseillé, on voit quand même passer quelques offres qui permettent d'acheter la console, ses jeux et accessoires à prix réduit. C'est le cas de Ring Fit Adventure, un jeu aussi ludique que sportif qui peut vous aider à perdre des kilos si vous manquez de motivation pour faire du sport.

Lancé il y a un peu plus de 2 ans au prix conseillé de 80 €, il s'affiche en ce moment à 52,99 € sur Amazon au lieu de 59,99 € en moyenne ces derniers mois. C'est le prix le plus bas que nous avons vu sur le site depuis la sortie du jeu. C'est une bonne occasion si vous avez toujours été tenté par l'expérience sans pour autant passer à l'action.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ring Fit Adventure comme son nom l'indique est un jeu d'aventure. Sa particularité est qu'il se joue avec un accessoire sous forme de volant livré dans la boîte. Différentes expériences sont proposées pour vous permettre de jouer tout en bougeant.

Une sorte de successeur spirituel de la Wii Fit même si l'expérience n'est pas tout à fait la même. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleures offres Nintendo Switch des soldes d'hiver 2022.