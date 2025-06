Revolut commence à installer des distributeurs automatiques de billets gratuits

Revolut va lancer son réseau de distributeurs automatiques de billets en Europe. Les clients de la banque pourront retirer des espèces sans frais.

Qui l'eût cru ? Alors que les banques traditionnelles démantèlent progressivement leur réseau de distributeurs automatiques de billets (DAB), une néobanque les remet au goût du jour. Revolut annonce lancer ses premiers DAB, qui permettent à ses clients de retirer de l'argent sans aucun frais. On nous promet aussi des taux de change compétitifs pour les voyageurs.

Revolut espère “réimaginer l'une des infrastructures financières les plus négligées” et amorcer l'expansion de sa présence physique pour offrir “une plus grande commodité aux utilisateurs”. Après la dématérialisation extrême du secteur financier, auquel elle a largement contribué, la banque basée à Londres entend désormais se rapprocher du public et remettre l'argent liquide sur le devant de la scène.

Revolut remet les espèces sur le devant de la scène

Les 50 premiers distributeurs automatiques Revolut seront inaugurés dans les prochaines semaines à Madrid et Barcelone, apprend-on. D'autres grandes villes espagnoles vont suivre, comme Valence et Malaga, Revolut prévoyant à terme de déployer 200 DAB chez nos voisins. “Les machines seront stratégiquement placées dans des lieux de passage importants, et les utilisateurs Revolut pourront toujours trouver le distributeur le plus proche dans l'application grâce à une carte intégrée, incluant les horaires d'ouverture, les adresses et les itinéraires”, est-il précisé.

Dès l'année prochaine, la banque veut étendre son réseau de DAB à d'autres pays européens. L'Allemagne, l'Italie et le Portugal sont cités, mais pas encore la France. Revolut explique avoir choisi l'Espagne en tant que marché pilote, car il s'agit de l'une des économies européennes les plus dépendantes des espèces. D'après les données de la Banque d'Espagne, plus de 60 % des paiements en points de vente physiques y sont encore réalisés de cette manière. De plus, Revolut compte déjà cinq millions de clients de l'autre côté des Pyrénées.

Les DAB auront un design plus élégant que ceux des banques traditionnelles, et devraient adopter une interface moins complexe ainsi que plus de fonctionnalités. Les utilisateurs qui ne sont pas clients Revolut pourront aussi retirer de l'argent, à des tarifs annoncés comme plus compétitifs et transparents que chez la concurrence.