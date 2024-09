Rentrée des gamers : des écrans PC à partir de 109,99€ chez GeekBuying

Vous cherchez un écran Gaming pour profiter au mieux de vos jeux, mais vous n'avez pas un gros budget ? GeekBuying propose plusieurs modèles de toutes tailles à prix mini pour cette rentrée scolaire ! Découvez les offres ci-dessous.

GeekBuying célèbre la rentrée scolaire en grande pompe avec une vente flash exceptionnelle, offrant des réductions allant jusqu'à -80 % sur une vaste gamme de produits. Cette promotion inclut une sélection d'écrans PC gaming à prix cassés, parfaits pour les amateurs de jeux vidéo ou ceux qui cherchent à améliorer leur setup. Les offres commencent à partir de 109,99 €, avec des modèles de qualité proposés à des prix imbattables. C'est une occasion en or pour s'équiper sans se ruiner et profiter d'un matériel performant.

Pendant quelques jours, GeekBuying vous propose ainsi les offres suivantes !

7 écrans PC Gaming à partir de 109,99€ avec jusqu'à 51% de remise

Le KTC Q24T09 est un écran gaming de 24 pouces taillé pour les gamers exigeants. Avec sa résolution QHD de 2560×1440 et un taux de rafraîchissement impressionnant de 180 Hz, il offre une fluidité incroyable, parfaite pour les jeux rapides. L'IPS rapide garantit des couleurs vives et des angles de vision larges, tandis que la compatibilité FreeSync et G-Sync élimine les déchirures d'image. Avec 3 ms de temps de réponse, ce moniteur assure des actions sans latence. Côté connectivité, vous bénéficiez de deux ports HDMI, de deux DisplayPorts et d'une sortie audio.

Le Titan Army P27GR est un écran gaming 27 pouces qui combine performance et polyvalence. Avec sa résolution QHD 2K (2560×1440) et son taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180 Hz, il garantit des images fluides et réactives, idéales pour les compétitions intenses. L'IPS rapide avec 1ms de temps de réponse élimine les effets de flou et de tearing, offrant une expérience de jeu sans faille. Côté couleurs, il couvre 99 % du gamut sRGB, assurant des visuels riches et fidèles, sublimés par la technologie HDR10. De plus, il intègre des modes de confort visuel pour protéger vos yeux lors de longues sessions de jeu.

Le KTC H27S17 est un écran gaming incurvé de 27 pouces qui promet une immersion totale dans vos jeux favoris grâce à sa courbure 1500R. Avec une résolution QHD (2560×1440) et un taux de rafraîchissement de 170 Hz, il garantit des images nettes et fluides, idéales pour les actions rapides. Sa compatibilité avec FreeSync et G-Sync élimine les déchirures d'image, offrant une expérience de jeu sans accroc. Ce moniteur va encore plus loin avec une large gamme de couleurs (120 % sRGB) et des modes spécialement conçus pour différents styles de jeu, comme FPS et RTS, pour optimiser vos performances.

Le KTC H32S17 est un écran gaming incurvé de 32 pouces conçu pour une immersion totale dans vos jeux. Avec sa courbure 1500R et sa résolution QHD (2560×1440), il offre des visuels d'une clarté exceptionnelle tout en réduisant la fatigue oculaire. Son taux de rafraîchissement de 170 Hz et son temps de réponse de 1 ms garantissent une fluidité parfaite, idéale pour les jeux rapides. Compatible FreeSync et G-Sync, il élimine les déchirures d'écran pour une expérience sans accroc. Ajoutez à cela une large gamme de couleurs et des modes de jeu personnalisés pour maximiser vos performances en FPS, RTS, et plus encore.

Le Titan Army P2510G est un écran gaming de 25 pouces conçu pour les joueurs qui recherchent des performances exceptionnelles. Grâce à la technologie Fast IPS et un taux de rafraîchissement de 180 Hz, il offre des couleurs vives et des images ultra-fluides, éliminant les saccades et les déchirures d'écran. Son temps de réponse rapide de 1 ms garantit une réactivité parfaite, essentielle pour les compétitions. Avec une couverture de 99 % du gamut sRGB, les couleurs sont précises et éclatantes. De plus, la technologie de faible lumière bleue et anti-scintillement protège vos yeux, même lors de longues sessions de jeu.

Le Titan Army P2510H est un écran gaming de 24,5 pouces conçu pour les joueurs en quête de performance et de style. Son design sans bordure sur trois côtés et sa résolution Full HD (1920×1080) offrent une immersion totale, idéale pour les tournois d'eSports. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms, il garantit des parties ultra-fluides, sans tearing ni stuttering. La couverture de 99 % du gamut sRGB et le contraste de 3000:1 délivrent des couleurs éclatantes et des noirs profonds. En plus, il protège vos yeux avec une technologie anti-lumière bleue pour des sessions prolongées confortables.

Le Titan Army C49SHC est un écran gaming ultra-large de 49 pouces conçu pour offrir une expérience immersive incroyable. Avec son format 32:9 et sa résolution DFHD (3840×1080), il est parfait pour les gamers cherchant à se plonger dans leurs jeux avec des détails époustouflants. Sa courbure 1800R vous enveloppe dans l'action tout en réduisant la fatigue oculaire. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit une fluidité optimale, tandis que la technologie Adaptive-Sync élimine les saccades et le tearing. Avec des options de connectivité complètes et un mode split-screen intelligent, il est idéal pour le multitâche et les sessions de jeu prolongées.

Des promos flash imbattables et des codes promo supplémentaires sur GeekBuying

GeekBuying frappe fort avec sa vente flash de la rentrée, offrant des réductions allant jusqu'à -80 % sur une large sélection de produits tech. Mais ce n'est pas tout : pour rendre les offres encore plus attractives, le site propose également de nombreux codes promo permettant de faire encore baisser les prix. Que vous cherchiez un écran gaming, des accessoires ou des gadgets high-tech, GeekBuying a tout prévu pour que vous puissiez vous équiper sans vous ruiner. Il suffit d'appliquer ces codes lors de votre achat pour profiter de remises supplémentaires sur des prix déjà très compétitifs :

24SUPER1 pour 40€ de remise tous les 600€ d’achat

pour 40€ de remise tous les 600€ d’achat 24SUPER2 pour 30€ de remise tous les 400€ d’achat

pour 30€ de remise tous les 400€ d’achat 24SUPER3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat

pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat 24SUPER4 pour 10€ de remise tous les 150€ d’achat

pour 10€ de remise tous les 150€ d’achat 24SUPER5 pour 5€ de remise tous les 70€ d’achat

Vous cherchez à vous équiper pour le reste de l'année scolaire ? C'est le moment où jamais !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.