Renault dévoile la Mégane 4 restylée et un modèle à moteur hybride E-Tech

Dévoilée il y a plus de 4 ans, la Mégane 4 fait peau neuve. Le constructeur Renault a repensé l’un de ses modèles phare et, pour l’occasion, présente plusieurs modèles différents : la Mégane 4, la Mégane 4 RS et surtout la Mégane 4 E-Tech, laquelle profite d’un moteur hybride basé sur celui du Renault Captur.

La Mégane 4 subit un petit lifting, et il était temps. D’extérieur, on ne note que quelques majeurs. Le véhicule fait toujours 4,36 m de long, mais il dispose d’un bouclier avant et d’une calandre redessinés. Il dispose désormais d’optiques 100% LED (à l’avant comme à l’arrière), tandis que les clignotants passent en mode dynamique. Le véhicule profite de nouvelles jantes, passant de 16 à 18 pouces. À l’intérieur, on profite d’un siège conducteur réglable à l’aide des commandes électriques. On dispose par ailleurs d’un écran de 10,2″ qui affiche, entre autres, le GPS. Et en fonction du niveau de finition, on bénéficie également d’un rétroviseur électrochrome dénué de bordures.

Mégane 4 : une hybride de 160 ch

Adaptation aux nouvelles technologies oblige, la nouvelle Mégane 4 s’enrichit d’une fonction de conduite autonome de niveau 2. Cet Assistant Autoroute et Trafic associe régulateur de vitesse adaptatif à l’assistant au centrage dans la voie. On notera également la présence du système embarqué Easy Link, qui offre une navigation intelligente (merci Google et TomTom), un système de mise à jour automatique de la cartographie et du système en lui-même, et qui s’avère compatible avec Android Auto et Apple Car Play.

Si Renault présente en même différents modèles de sa Mégane 4, c’est la version hybride qui retiendra le plus l’attention. On y retrouve le même moteur que celui du Renault Captur dévoilé début janvier. Le véhicule compte quatre 4 cylindres 1.6 essence, secondés par 2 blocs électriques. La batterie profite d’une capacité de 9,8 kWh, tandis que Renault annonce une puissance maximale de 160 ch et une autonomie pour la partie électrique de 50 km en cycle mixte. Le modèle hybride sera proposé en exclusivité sur le break Mégane 4 Estate, dans un premier temps tout du moins.

La Mégane 4 se décline par ailleurs dans d’autres modèles. Une édition à essence 1.3 TCe, que l’on trouvera en 100, 115, 140 ou 160 ch. Une version 1.0 TCe en 120 ch de la compact sera également commercialisée d’ici la fin d’année. Le véhicule existe également en diesel. Un seul modèle sera disponible à la vente : le 1.5 Blue dCi en 95 ou 115 ch. Enfin, Renault annonce également une nouvelle Mégane RS 1.8 Turbo, ainsi qu’une Trophy toutes deux à 300 ch.

