Regarder son smartphone en marchant est dangereux, il a fallu une étude pour le prouver

Des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud ont découvert que les personnes qui lisent ou envoient des textes en marchant s’exposent à de plus gros risques pour leur santé que les piétons lambda.

Dans l'étude « Impact de l’utilisation du téléphone portable sur le risque de chute accidentelle chez les jeunes adultes piétons », des universitaires australiens nous apprennent que les gens qui textent en marchant courent beaucoup plus de risques d’accidents, chutes et autres lacérations. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont fait déambuler 50 étudiants le long d’une allée carrelée sur laquelle divers obstacles ont été disposés au hasard.

Un groupe de sujets devait marcher en textant, tandis que les autres devaient déambuler sans smartphone. Bien que les piétons consultant leur smartphone ont été informés des risques encourus, et qu’ils se soient montrés plus prudents que d’habitude, ils ont été victimes de plus d’incidents que les autres. Selon les chercheurs, « les résultats démontrent que marcher en utilisant un téléphone portable augmente le risque de chutes accidentelles en raison d’une stabilité réduite de la démarche et d’une capacité amoindrie à retrouver un équilibre postural ».

L’envoi de SMS, RCS ou autre iMessage en marchant mobilise beaucoup de ressources cognitives. Il est donc difficile de se concentrer sur la marche en toute sécurité. Pire encore, l’étude prouve que la précision de nos textos en est fortement diminuée. Pas facile en effet de rédiger un message avec précision lorsqu’on essaie de marcher tout en étant conscient de notre environnement. Pourtant, tout le monde a adopté cette vilaine habitude.

Dans ce contexte, comment réduire les risques ? Pour les universitaires australiens, toutes les mesures mises en place jusqu’à maintenant, les panneaux de signalisation et autres avertisseurs sonores, n’ont en rien fait diminuer la courbe des accidents. Selon eux, il est temps de passer à des mesures draconiennes. Ils proposent par exemple d’équiper les smartphones de systèmes capables de détecter quand un utilisateur est en train de marcher. Durant ces phases, le téléphone activerait le verrouillage d’écran, rendant toute utilisation complètement impossible.