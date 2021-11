Waze a perdu le nord, la pénurie de puces impacte la Nintendo Switch, c’est le récap’

Les utilisateurs de Waze en Israël ont été victimes d’un bug de l’application cet été, le drag’n drop sera de retour dans la barre des tâches de Windows 11, la production de Nintendo Switch se voit réduite de 20% à cause de la pénurie de semi-conducteurs, c’est le récap’ du jour.

Rien ne va plus avec Waze

L’algorithme super développé de l’application Waze, qui permet théoriquement de calculer le meilleur itinéraire en temps réel, a été impacté par les mesures très strictes de circulation mises en place par Israël pour lutter contre la propagation du coronavirus. En effet, au cours de l’été, les utilisateurs ont vu l’application les rediriger vers des villes à l’opposé de leur destination initiale. Le PDG de Waze, Guy Berkowitz explique : « Le coronavirus nous a mis dans une situation où nous devons réinventer notre algorithme en raison des récentes augmentations importantes du trafic routier ».

Lire : Waze est “devenu fou”, le GPS dirige les utilisateurs sur le mauvais trajet

Windows 11 : le drag'n drop est de retour

Bien que très proche de son prédécesseur, le nouveau système d'exploitation Windows 11 s'est vu privé de certaines fonctionnalités de la Barre des tâches, comme c'est le cas notamment de l'option drag'n drop. Suite aux nombreuses demandes formulées par ses utilisateurs sur le site techcommunity, Microsoft semble avoir réagi puisque le géant de Redmond travaillerait actuellement à la réintégration de cette fonctionnalité. D’après le site Deskmodder, cette option qui permet de glisser-déposer des applications ou des fichiers devrait être de retour définitivement avant l’automne 2022 lorsque Microsoft sortira la version 22H2 de Windows 11.

Lire : Windows 11, la barre des tâches va retrouver une fonction indispensable

Nintendo subit toujours la pénurie de puces

Selon Nikkei et un porte-parole de Nintendo, la production de Switch s’est vue réduite de 20% cette année à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les problèmes d’approvisionnement ont en effet contraint le constructeur japonais à réduire le nombre de consoles produites à 24 millions au lieu de 32 millions malgré les efforts de la société. La Nintendo Switch est pour l’instant disponible chez la majorité des revendeurs en France, mais des retards et des attentes sont à prévoir en cas de ruptures de stock, notamment dues aux scalpers qui pourraient se jeter sur les quelques exemplaires disponibles.

Lire : Nintendo Switch – la production est réduite de 20% à cause de la pénurie de puces