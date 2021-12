Tesla dévoile son « Cyberquad for Kids », la chronologie des médias chamboulée, c’est le récap’

Tesla dévoile son quad destiné aux enfants et vendu 1700 euros, le développeur de Forza Horizon 5 a banni l’un de ses joueurs pour 8000 ans suite à un design de mauvais goût, Canal+ signe un accord qui devrait complètement modifier la chronologie des médias, c’est le récap’ du jour.

Tesla lève le voile sur son Cyberquad pour enfants

Deux ans après avoir commencé à parler du projet d’un Cyberquad et malgré la pandémie et la pénurie mondiale de composants, Tesla vient finalement de dévoiler son Cyberquad for Kids, un quad pour enfant désormais disponible dans la boutique en ligne du constructeur. Le véhicule est composé de quatre roues motrices et offre une autonomie de 24km. Le Cyberquad for Kids peut atteindre les 16 km/h et il est conseillé pour tous les enfants de 8 ans et plus. Le produit est disponible pour l’équivalent de 1700 euros, mais n’est livré pour l’instant qu’aux États-Unis.

Forza Horizon 5 : banni pour 8000 ans après une mauvaise blague

Forza Horizon 5 permet aux joueurs de personnaliser le design de leur voiture et de créer des modèles uniques. L’un des joueurs aurait dû s’abstenir de concevoir un sticker mélangeant le visage du dictateur nord-coréen Kim Jong Un avec le logo de KFC. En effet, le développeur ne semble pas avoir apprécié cette création puisque le joueur s’est vu banni de Forza Horizon 5 jusqu’en 9999, soit pour plus de 8000 ans. L’utilisation de l’image d’un dictateur, de la marque KFC ou d’un hashtag SendNudes pourraient être les causes de cette exclusion, mais les raisons exactes de cette lourde sanction restent inconnues.

Un nouvel accord qui pourrait (enfin) bouleverser la chronologie des médias

Canal+ vient de signer un accord qui permet à la chaîne de rester le principal diffuseur et financeur des produits français. Pour ce faire, Canal+ et sa chaîne dédiée Ciné+ devront débourser 200 millions d’euros par an pendant trois ans à l'industrie cinématographique française. Bonne nouvelle pour les plateformes de streaming puisque ce nouvel accord changera drastiquement la chronologie des médias. On vous invite à découvrir notre actu pour comprendre exactement comment la chronologie des médias se verra modifiée par cet accord entre la filiale de Vivendi et les représentants du cinéma français.

