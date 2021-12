Monsieur Smart Cuisine déjà l’objet d’une arnaque, Android 11 bientôt sur Nvidia Shield TV, c’est le récap’

Un homme privé de sa Tesla Model X à cause d’une facture impayée par le propriétaire précédent, Monsieur Cuisine Smart au cœur d’une campagne frauduleuse quelques jours seulement après sa sortie, tous les modèles de la Nvidia Shield TV s’apprêtent à bénéficier de la mise à jour Android 11, c’est le récap’ du jour.

Tesla : un propriétaire de Model X victime de chantage

Après avoir laissé sa Model X au garage, Gjermund Olstad a eu la mauvaise surprise de recevoir un message lui annonçant qu’il ne pourrait pas récupérer son véhicule tant que l’ancien propriétaire n’aurait pas réglé une facture impayée. Ce chantage, absolument illégal, ne s’est pas éternisé puisque l’automobiliste a finalement été contacté à nouveau une heure et demi plus tard par un représentant de Tesla qui s’est excusé au nom de la marque pour ce (soi-disant) bug dans le système.

Lire : Tesla refuse de rendre une Model X car l’ancien propriétaire lui doit de l’argent

Monsieur Cuisine Smart : attention à ce faux « programme de fidélité »

Le robot cuisine de Lidl est sorti lundi 6 décembre et son succès a été tel qu’il était rapidement en rupture de stocks. Quelques jours plus tard, une campagne frauduleuse a déjà été créée, vous invitant à rejoindre un “programme de fidélité” factice. Les pirates vous contactent par mail pour vous faire gagner gratuitement un Monsieur Cuisine Smart, avant de vous demander vos coordonnées ainsi que la somme de 1,95€ pour les frais de livraisons. L’arnaque est classique, soyez donc vigilant et n’hésitez pas à attendre le retour des stocks.

Lire : Monsieur Cuisine Smart – attention à ce mail qui vous offre le robot Lidl, c’est une arnaque !

Nvidia déploie Android 11 sur ses Shield TV

Nvidia s’apprête enfin à proposer une mise à jour sur ses Shield TV avec le déploiement imminent d’Android 11. Le compte Twitter Android TV Guide vient en effet de révéler que […]Tous les modèles (sauf darcy) s'affichent comme compatibles avec Android 11 dans la console Google Play”. Nvidia , qui n'avait pas proposé de mise à niveau depuis Android 9 en 2019, semble enfin avoir décidé de mettre à jour tous ses modèles du boîtier TV, y compris ceux sortis en 2015 sous Android 5.

Lire : Nvidia Shield TV – la mise à jour Android 11 est imminente, ça se confirme