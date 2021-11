Marvel au format IMAX sur Disney+, plus besoin de QR Code sur WhatsApp, c’est le récap’

13 films Marvel seront disponibles au format IMAX à partir du 12 novembre sur Disney+, on vous explique comment vous connecter à WhatsApp sans QR Code, un OnePlus Nord 2 explose à nouveau et blesse grièvement son propriétaire, c’est la récap’ du jour.

Disney+ adapte les films Marvel au format IMAX

Disney+ fêtera ses deux ans le 12 novembre 2021. Pour célébrer cet anniversaire, la plateforme de streaming organise une journée spéciale, la Disney+ Day. Pour l’occasion, le service vient d’annoncer que 13 films Marvel seraient disponibles au format IMAX Enhanced, soit 26% plus grand que le format habituel des films Marvel. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste complète des films Marvel concernés.

Lire : Disney+ – 13 films Marvel seront disponibles au format IMAX dès le 12 novembre 2021

WhatsApp : comment vous passer du QR Code

Pour se connecter à WhatsApp sur un autre appareil, il était jusqu'à présent nécessaire de vous munir de votre smartphone pour scanner un QR Code et ce n’est pas toujours pratique. La nouvelle mise à jour de l’application permet enfin de se passer de cette étape et de vous connecter à votre compte depuis WhatsApp Web sans QR Code. Attention, vous aurez malgré tout besoin de votre smartphone « principal » pour vous connecter à un nouvel appareil. On vous livre en détail la démarche à suivre dans notre actu du jour.

Lire : WhatsApp permet enfin de se passer du QR Code pour se connecter, voici comment

OnePlus Nord 2 : un quatrième modèle explose et blesse son utilisateur

C’est la quatrième fois que nous évoquons un cas d’explosion de OnePlus Nord 2 dans nos colonnes et cette fois-ci l’utilisateur a été grièvement blessé. Ce 3 novembre, un jeune homme a en effet été brûlé à la jambe suite à l’explosion de son OnePlus dans sa poche. L'événement dramatique a été rapporté sur Twitter par l'utilisateur Suhit Sharma, qui déclare “OnePlus […] Arrêtez de jouer avec la vie des gens. C'est à cause de vous que ce garçon souffre, contactez-le au plus vite”. Le constructeur ne s’est pas encore exprimé au sujet de ces différents incidents.

Lire : un OnePlus Nord 2 explose et blesse gravement un enfant