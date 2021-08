Le flop de l’antivirus Google Play Protect, l’iPhone 13 boudé par les utilisateurs Apple, le récap’

On vous révèle les 20 applications Android qui consomment le plus de batterie, l’antivirus Android Google Play Protect laisse passer 70% des logiciels espions, l’iPhone 13 ne rencontrera peut-être pas le succès attendu par Apple, c’est le récapitulatif de la journée.

20 applications Android à éviter pour économiser votre batterie

pCloud, une entreprise spécialisée dans le stockage dans le cloud, a publié une étude consacrée aux fonctionnalités qui consomment le plus la batterie des smartphones, révélant que ce sont les applications qui ruinent principalement l'autonomie de nos téléphones, qu'il s'agisse d'un Android ou d'un iPhone. Comme le souligne pCloud, la plupart des applications qui consomment la batterie des smartphones Android sont des réseaux sociaux. Pour améliorer l'autonomie de votre smartphone Android, l'étude recommande d'opter pour des applications alternatives aux 20 apps que l’on vous liste dans notre actualité.

Lire : ces 20 applications Android ruinent la batterie de votre smartphone, désinstallez-les

Google Play Protect : l’antivirus Android obtient des résultats médiocres

L'antivirus développé par Google et intégré à Android est loin d’être à la hauteur. En effet, selon les tests réalisés par AV-TEST, un célèbre laboratoire qui teste différents antivirus, Google Play Protect a présenté des performances médiocres et n'a détecté que deux tiers des 20 000 applications malveillantes utilisées pour vérifier l'efficacité des applications de détection des logiciels malveillants sur Android. Devant l’échec de l’antivirus de Google, qui est pourtant le plus utilisé au monde, on ne peut donc que vous conseiller d’installer un nouvel antivirus sur votre smartphone Android en attendant que Google règle les problèmes de Play Protect.

Lire : l’antivirus Google Play Protect est une passoire, il laisse passer 70 % des logiciels espions

l’iPhone 13 ne rencontrera peut-être pas le succès attendu par Apple

Alors qu’Apple mise beaucoup sur sa nouvelle gamme 13 et s’attend à des ventes 20% supérieures à l’iPhone 12, sur les 3 000 propriétaires d'iPhone basés aux États-Unis interrogés lors d’un sondage mené par SellCell, seuls 43,7 % ont déclaré qu'ils prévoyaient de passer à l'iPhone 13. La génération iPhone 12 étant très onéreuse avec une meilleure durée de vie que les autres smartphones, leurs propriétaires ont tendance à les conserver plus longtemps et n’auront donc pas besoin de se précipiter sur la prochaine génération. L’enquête montre que les fonctionnalités les plus attendues sont l’affichage avec un taux de rafraichissement élevé, le Touch ID sous l’écran, l’Always On Display ou encore un espace de stockage plus grand.

Lire : plus de 50% des propriétaires d’iPhone ne veulent pas acheter l'iPhone 13