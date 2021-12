Android TV 12 arrive, le réseau cuivre ADSL est obsolète, c’est le récap’

Découvrez les nouvelles fonctionnalités d’Android TV 12, Free souhaite qu’Orange cesse de réparer le réseau cuivre ADSL, Jordan Belfort considère que certaines devises numériques sont de véritables escroqueries, c’est le récap’ du jour.

Android TV 12 est officiel

Android TV 12 est en cours de déploiement et une version bêta destinée aux développeurs est déjà disponible, à condition de posséder un appareil ADT-3. Médias, Interface utilisateur, Confidentialité et sécurité ou encore HDMI et Tuner, plusieurs nouveautés font leur apparition et on vous livre en détail dans notre actu les nouvelles fonctionnalités proposées par Google. Le déploiement la version TV d’Android 12 pour le grand public devrait avoir lieu au début de l’année 2022.

Free veut accélérer la migration de l'ADSL vers la fibre

À l’occasion d'un colloque de l’AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel), Free s’est exprimé sur le réseau cuivre ADSL qu’il considère comme vieillissant. L’abandon du réseau cuivre permettrait de limiter les frais de maintenance qui ne cessent d’augmenter chaque année et d’accélérer la migration du cuivre vers la fibre optique en France. Orange a déjà commencé à abandonner le réseau cuivre, au grand dam de nombreux abonnés.

Jordan Belfort, alias le Loup de Wall Street, s’attaque à certaines devises numériques

Le célèbre trader qui a inspiré « Le Loup de Wall Street » autrefois opposé contre les cryptomonnaies s’est finalement ouvert au secteur. Même si Jordan Belfort a d’ailleurs investi dans certaines devises numériques, telle que le Ripple, ce dernier estime que certaines d’entre elles sont de très mauvais investissement. Le trader s’est notamment attaqué au Dogecoin et au Shiba Inu, qu’il décrit comme de vastes escroqueries. Selon lui, les individus qui créent ces jetons numériques devraient être sanctionnés par la justice, car “ils ne sont pas légitimes” et créent “des pièces de m*rde qui ne servent à rien et qui ne sont là que pour séparer les gens de leur argent”.

