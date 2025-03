Realme veut révolutionner la photo sur smartphone avec l’Ultra, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Realme a annoncé ses nouveautés lors du salon barcelonnais du MWC. En plus de sa série 14 Pro, la marque chinoise a dévoilé l’Ultra, un smartphone qui veut révolutionner la photographie mobile. Un produit intéressant sur le papier, mais il vous sera impossible de l’utiliser tel quel.

Realme a lâché les vannes lors du MWC de Barcelone. La marque de BBK a officialisé ses nouveaux produits, dont le Realme 14 Pro et le Realme 14 Pro+ que nous avons testé. En plus de ces deux milieux de gamme, elle a présenté l’Ultra, un photophone qui veut révolutionner la prise de clichés sur smartphone.

Il s’agit d’un téléphone ultra haut de gamme qui dispose d’un immense module central. A première vue, il ressemble comme deux gouttes d’eau au Xiaomi 15 Ultra, mais sa philosophie est un peu différente. Peu de détails sur les caractéristiques techniques, mais Realme a précisé que le grand angle était un capteur de 1 pouce conçu par Sony.

Un smartphone conçu pour les photographes

Le principe du téléphone, c’est qu’il est possible d’y attacher non pas un, mais deux objectifs de qualité professionnelle. Des greffons avec attache propriétaires, il faut le préciser. Le premier est un objectif de 73 mm pour le mode portrait, tandis que le second est un 234 mm avec un zoom X10 sans aucune perte de qualité. Du costaud, en somme.

Sur le papier, la chose pourrait donc s’avérer intéressante, surtout pour les photographes qui aiment trimballer leur boîtier partout où ils vont. En tout cas, c’est la cible que veut appâter Realme. Cependant, ces consommateurs potentiels ne pourront pas tester la chose par eux-même. L’Ultra n’est pas un produit en série, mais un simple concept pour l’instant. Nous-mêmes, nous l’avons vu sur le salon, mais nous n’avons pu le prendre en main.

Ces concepts ont pour objectif de susciter l’attention, de montrer le savoir-faire de la marque mais aussi de poser les jalons dans le futur. De fait, nous n’aurons jamais l’Ultra tel qu’il a été dévoilé entre les mains, mais il n’est pas impossible que ce gimmick d’objectifs interchangeables soit inclus dans un futur produit.

Du côté des smartphones commercialisés, nous avons pu tester le Realme 14 Pro+, un téléphone convaincant, surtout pour son tarif.