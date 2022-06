Realme GT Neo 3 et 3T officiels : deux smartphones gaming abordables et stylés

Realme présente deux smartphones pour la gamme GT : le GT Neo 3 et le GT Neo 3T. Le premier est le successeur direct du GT Neo 2 sorti fin 2021. Le second est un rafraichissement du GT Neo 2, reprenant un grand nombre d’éléments techniques avec quelques menues améliorations. Ils arriveront en France dans les prochaines semaines.

Aujourd’hui, Realme présente deux téléphones. Ce sont deux smartphones destinés aux gamers dont le budget n’est pas suffisant pour aller chercher un ROG Phone ou un Legion Duel. Ils s’appellent GT Neo 3 et GT Neo 3T. Par définition, ils entrent donc dans la gamme GT, même si celle-ci a tendance, depuis le début de l’année, à ne plus se concentrer sur le gaming. Par exemple, le Realme GT 2 Pro est un smartphone haut de gamme vendu à un prix plus abordable que les principaux concurrents.

Realme lance deux smartphones gaming abordables

Realme officialise donc l’arrivée en France des GT Neo 3 et Neo 3T. Les deux smartphones ont été lancés en Chine au mois de mars. Et ils seront disponibles le 15 juin 2022. Retrouvez en fin de cet article tous les prix. Nous avons eu l’occasion de tester le GT Neo 3 pendant plusieurs semaines. Vous pouvez retrouver notre test complet du smartphone sur le site, mais également sur notre chaîne YouTube.

Quelques informations pour vous donner envie d’aller jeter un œil à ce test : le Realme GT Neo 3 est le premier smartphone commercialisé en France avec le nouveau SoC MediaTek Dimensity 8100, un vrai monstre de puissance. Et le Realme GT Neo 3 est proposé avec une option de charge rapide à 150 watts qui charge le téléphone de 0 à 100 % en 16 minutes. Il existe une autre version moins bien équipée (mais vendue 100 euros moins chers) avec la charge rapide 80 watts qui est déjà bien suffisante pour une recharge complète en une demi-heure. Enfin, le Realme GT Neo 3 profite d’un design très sympa, inspiré des sports mécaniques.

Realme GT Neo 3T : un GT Neo 2 avec une charge plus rapide et un prix plus bas

Le Realme GT Neo 3T est moins étonnant en termes de spécification technique. Mais il est intéressant au niveau rapport puissance-prix. En effet, le smartphone reprend pratiquement toute la fiche technique du Realme GT Neo 2, lui ajoute la charge rapide 80 watts (contre la charge 65 watts précédemment) et vend l’ensemble à un prix moins élevé. Le GT Neo 2 offrait donc déjà la possibilité de jouer à moindre prix. Le GT Neo 3T le fait plus encore.

Un petit point sur la fiche technique : écran 6,62 pouces AMOLED Full HD 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 870, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, triple capteur photo 64+8+2 mégapixels, capteur selfie 16 mégapixels, batterie 5000 mAh, double haut-parleur et donc charge rapide 80 watts. Deux coloris : jaune ou blanc avec motif damier, comme pour les drapeaux dans les courses automobiles. Il y a également une version Dragon Ball qui sera vendue en France (avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage), contrairement à la version Naruto du GT Neo 3.

Passons aux prix :

Realme GT Neo 3 150 watts : 699 euros

150 watts : Realme GT Neo 3 80 watts : 599 euros

80 watts : Realme GT Neo 3T 12/256 Go : 469 euros

12/256 Go : Realme GT Neo 3T 8/128 Go : 429 euros

8/128 Go : Realme GT Neo 3T Dragon Ball : 499 euros

Notez que des packs de précommandes sont proposés, permettant de baisser le prix de 40 à 50 euros selon les modèles, avec parfois une paire d’écouteurs offerte.