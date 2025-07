Realme GT 7 : le smartphone avec 512 Go de stockage est en forte promotion chez Leclerc

Profitez vite de cette offre venant du site Leclerc ! Jusqu'à demain soir, le Realme GT 7 incluant 512 Go de stockage bénéficie d'une remise de 34 %. Grâce à cette réduction, vous pouvez ainsi économiser près de 272 euros sur l'achat du smartphone.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce samedi 25 juillet 2025 inclus, une sélection de smartphones Realme en promotion est mise en avant par le site e-commerce français Leclerc. Au sein de cette sélection, on peut trouver le Realme GT 7.

Proposé dans un coloris noir, le smartphone fourni avec un chargeur secteur est à 527,34 euros au lieu de 799 euros grâce à une remise immédiate de 34 % de la part de l'enseigne de la grande distribution. Pour profiter de la réduction, il est recommandé d'être titulaire de la carte de fidélité Leclerc.

Dévoilé par Realme à la fin du mois de mai 2025, le GT 7 possède un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2780 x 1264 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz et une densité de près de 450 ppp.

Le smartphone associé à l'offre Leclerc est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 9400e, du système d'exploitation mobile Android 15 lié à une surcouche Realme UI, ainsi que d'une batterie de 7000 mAh avec la charge rapide à 120 watts.

Concernant l'appareil photo numérique du smartphone, on peut trouver un capteur principal de 50 MP (f/1.8), un capteur téléobjectif de 50 MP (f/2.0), un capteur ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2) et un capteur selfie de 32 MP (f/2.5). Pour terminer, la connectivité du Realme GT 7T inclut le Wi-Fi 7, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, l'USB Type-C et le GPS. Plus de détails sur notre article consacré au test du Realme GT 7.