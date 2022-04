Realme 9 : le prix du smartphone en euros dévoilé juste avant sa sortie

Realme s’apprête à lancer un nouvel appareil abordable sur le marché européen : le Realme 9. Ce smartphone disposera d’une fiche technique assez intéressante, mais aura surtout l’avantage d’être placé à un tarif assez agressif.

Au début de l’année 2022, Realme a lancé plusieurs smartphones en Europe, dont notamment le nouveau Realme 9 Pro+ que nous avions pu tester. Cependant, le fabricant n’a toujours pas dévoilé ici de version standard, bien qu’elle soit déjà sortie en Chine. Son arrivée devrait être imminente, puisque le site GizPie a déjà repéré le smartphone chez un revendeur.

D’après le revendeur, le Realme 9, qui succèdera directement au Realme 8, serait proposé à un tarif de 278 euros pour la configuration avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le site confirme également que l’appareil sera proposé dans au moins un coloris : Meteor Black. Cependant, on sait qu’un autre coloris sera également disponible : Stargaze White.

Quelles caractéristiques techniques pour le Realme 9 ?

Comme les Realme 9 Pro et 9 Pro+, le Realme 9 va être propulsé par un processeur de MediaTek. C’est le Dimensity 810 qui a été choisi par le fabricant pour l’appareil. Ce dernier propose des performances correctes, mais est surtout compatible avec les réseaux 5G.

Le Realme 9 est équipé d’un écran IPS FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. C’est autant que ce que propose le Redmi Note 11 de Xiaomi, mais ce dernier a l’avantage d’utiliser un écran AMOLED. On sait également que le Realme 9 est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 18 W.

Côté photo, le Realme 9 mise sur une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Enfin, le smartphone est doté de certaines technologies utiles comme la Dynamic Ram Expansion, qui permet d’augmenter la quantité de RAM de 5 Go grâce à de la RAM virtuelle. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand arrivera l’appareil en France, mais étant donné qu’il a déjà été listé chez un revendeur, son lancement devrait être imminent.

Source : GizPie