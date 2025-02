C’est l’un des périphériques PC les plus curieux de ce début d’année, on a essayé le Razer Cooling Pad

Le Cooling Pad de Razer est un support de refroidissement conçu pour votre ordinateur portable gaming. Un produit un peu particulier, puisqu’il veut être « over the top » avec moult fonctionnalités sympas et pratiques. Nous avons pu l’essayer.

Lors du CES de Las Vegas en début d’année, Razer a présenté ses nouveautés, dont un nouveau Razer Blade 16. Mais l’une des annonces les plus intrigantes a été celle du Razer Cooling Pad, un support de refroidissement conçu pour votre PC gaming, comme il en existe déjà beaucoup.

Un produit qui pourrait paraître anodin à première vue, mais on le sait, Razer ne fait jamais rien comme tout le monde. Avec son Cooling Pad, la marque californienne veut non seulement garder votre laptop au frais, mais pousser la personnalisation à l’extrême. Evidemment, il y a aussi des Leds. A 150 euros, vaut-il le coup ?

Un support de refroidissement complet et pratique

Le Razer Cooling Pad se présente comme un support en plastique noir à poser sur votre bureau. Il pèse 1,6 kilo, adopte des dimensions de 39,6 cm x 29,2 cm x 11,4 cm et une inclinaison de 30 degrés. On regrette que ce dernier point ne soit pas personnalisable, le pied étant fixe. Au centre, un unique ventilateur de 140 mm qui peut tourner jusqu’à 2 550 tours/minute. Tout est carré.

Point important, le Cooling Pad n’est pas réservé aux ordinateurs Razer Blade, puisqu’il peut accueillir tous les laptops de 14 à 18 pouces (gamers ou non). Un excellent point. Dans la boîte, on trouve ainsi trois supports aimantés (cerclés par de la mousse) qui permettent de placer son PC, qu’importe son format. Un loquet avec surface en caoutchouc permet aussi de le tenir en place. Une fois tout installé, rien ne bouge.

Le Cooling Pad a besoin d’être branché pour fonctionner, et il dispose d’un fil USB Type-A intégré pour le relier à votre PC. A l’arrière, on trouve trois ports USB 2.0 Type-A, pratique pour y brancher un clavier, une souris, ou un autre périphérique. Cela vient compenser le port « occupé » sur votre laptop et permet de se faire une installation complète.

Sur le côté droit, trois boutons physiques : un pour l’alimentation, un pour changer de mode de ventilateur et un pour modifier l’éclairage. Là encore, c’est pratique et facilement accessible. On aime cette simplicité.

Razer oblige, le Cooling Pad ne fait pas l’impasse sur les Leds RGB. Ainsi, une ligne tout sauf discrète est placée à l’avant et peut se personnaliser via Razer Synapse, l’abominable suite logicielle du constructeur. De quoi donner une vraie personnalité à votre setup. Barre arc en ciel, respirante ou statique, c’est à vous de faire votre choix en fonction de vos goûts. Certes, c’est inutile, mais toujours plaisant.

Qu’est-ce que le Cooling Pad apporte de plus ?

150 euros pour un support de refroidissement, ce n’est pas donné. Pour justifier ce prix, Razer mise sur la performance et la personnalisation. Là encore, tout passe par le logiciel Synapse (et cela ne nous enchante guère, cette application étant capricieuse).

Le Cooling Pad propose un système de refroidissement intelligent. Cela signifie qu’en passant par Synapse, il analyse la température de votre machine pour ajuster le souffle propulsé sous le châssis. Plus encore, il est possible de personnaliser la température voulue. Précis et fonctionnel. Ainsi, nous n’avons jamais dépassé les 72 degrés sur le GPU grâce à nos réglages. Razer promet une baisse de 16 degrés max et cette promesse est tenue.

Le souffle émis est puissant (2550 tr/minutes max) et à son maximum, nous avons mesuré 70 décibels. Pour comparer, c’est le bruit d’un aspirateur en marche. Evidemment, cette nuisance n’apparait que lors que le support est poussé dans ses derniers retranchements. En temps normal, lorsqu’on joue à Kingdom Come Deliverance 2, nous oscillons entre 50 et 60 décibels, ce qui est plus cohérent (et supportable). Dernier point appréciable, Synapse permet de créer des profils et on peut passer de l’un à l’autre via le bouton physique à droite du support. On aime.

En résumé, la personnalisation et la gestion intelligence du souffle est le vrai point fort de ce Cooling Pad. Certes, il n’est pas forcément plus efficace qu’un modèle moins cher, mais cet aspect et le lien fort avec Synapse apporte un vrai truc en plus.

Alors, on achète ?

Le Cooling Pad est techniquement un bon produit. Oui, il est efficace dans son refroidissement, pratique avec ses ports USB et esthétique avec son allure discrète compensée par sa barre RGB. On regrette simplement un pied non flexible qui ne permet pas de l’incliner. Mais c’est bien dans la personnalisation qu’il se démarque. Sur ce point, c’est un vrai champion.

Cependant, il ne faut pas négliger un point important : le prix. Oui, c’est assez élevé pour un support de refroidissement, aussi bon soit-il. Alors, à qui s’adresse réellement ce Cooling Pad ? A ceux qui dépensent sans compter et qui veulent un support efficace et personnalisable. A ceux qui sont déjà équipés chez Razer et qui souhaitent une petite touche finale à leur setup. Pour les autres, un support plus classique et moins cher suffira largement, à condition bien sûr qu’ils en aient besoin.

Bref, le Cooling Pad est un produit « over the top », le genre de truc qu’on achète plus pour le plaisir que pour le besoin. Un support techniquement réussi, mais réservé à une niche très réduite.