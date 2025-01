Razer bouscule ses habitudes avec le Blade 16, son nouveau PC portable qui remet tout à plat

Razer est au CES de Las Vegas et en a profité pour présenter son Blade 16 2025, un ordinateur portable qui bouscule les habitudes de la gamme, aussi bien en termes de design que de performances. On vous explique.

Le CES de Las Vegas est l’occasion pour tous les constructeurs de dévoiler leurs nouveautés. Razer n’a évidemment pas laissé passer l’occasion de présenter son nouveau PC portable phare : le Blade 16 2024.

Il ne s’agit pas d’un simple rafraîchissement des itérations précédentes, puisque la marque californienne a décidé de remettre sa gamme à plat avec ce modèle. Premièrement, il arbore un nouveau châssis. Si visuellement, nous restons dans la droite lignée de ce que nous connaissons avec cet aluminium anodisé noir, c’est dans le détail qu’il veut surprendre. Déjà, il est beaucoup plus fin que la version 2024, avec une épaisseur de 15mm au lieu de 22 mm, et ce sans rogner sur la connectique. On y gagne beaucoup ! Sur le papier, c’est impressionnant pour un PC gamer.

Le Blade 16 2025 signe un nouveau départ pour la gamme

En plus de la finesse, Razer revoit le clavier de son Blade, souvent pointé du doigt pour sa course trop courte. Cette année, les touches disposent d’une course de 1,5 mm de plus pour une frappe plus agréable. Plus, des macros font leur apparition sur le côté droit, ainsi que la touche Copilot.

Niveau technique, le Blade veut proposer le top du top avec un écran OLED QHD+ doté d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,2 ms. Mais c’est du côté des performances qu’il faut voir une vraie révolution. Pour la première fois, le constructeur a fait le choix d'un CPU AMD, le Ryzen AI 9 HX 370 au maximum. Pas de version Intel, et c'est un boulversement assez énorme. Pour le GPU, le Blade 16 embarque évidemment les dernières cartes graphiques de Nvidia fraîchement annoncées, jusqu’à la RTX 5090. Sur le papier, nous avons un monstre. Pas de prix annoncé, mais une disponibilité dans le courant du premier trimestre 2025. Nul doute que le tarif affiché sera élevé, comme d'habitude avec les produits de la marque.