Free propose une nouvelle mise à jour des Freebox Ultra, Delta et Pop. Avec, au passage, une petite nouveauté dont peuvent bénéficier les utilisateurs. On vous propose le détail de ce qui change avec cette nouvelle version.

Le micrologiciel des Freebox Ultra, Pop, Delta et Révolution vient de bénéficier d'une mise à jour. Depuis jeudi 10 avril 2025, la filiale d'Iliad pousse en effet la version 4.9.5 sur les box que nous venons de lister. Le programme vise, lorsque applicable, uniquement le boîtier “server”, c'est à dire l'appareil qui se connecte directement à la fibre et qui diffuse la connexion WiFi sans fil.

Et c'est justement sur ce point que la nouveauté la plus notable pourrait avoir un effet positif pour les utilisateurs. En effet, il est désormais possible de désactiver le protocole USB3 sur ces appareils. Un protocole qui n'a réellement d'intérêt que si vous branchez un périphérique comme un disque externe à la box. La technologie USB3 permet des transferts par câble plus rapides via un câble et avec des appareils compatibles.

Voici toute les nouveautés qui arrivent avec la mise à jour de votre Freebox

Toutefois, une spécificité dans le design technique des box peut causer des interférences avec votre réseau WiFi 2,4 GHz. En effet, lorsque qu'un transfert de données a lieu, la fréquence d'émission se révèle fâcheusement proche de la plage de fréquences utilisée par le réseau sans fil, ce qui tend à causer des perturbations, et donc impacte la qualité de la connexion. Désactiver le USB3 permet de passer en mode USB2, dont la plage de fréquences est nettement plus éloignée de celle de votre réseau WiFi.

Si un disque dur est connecté à votre Freebox et que vous utilisez le réseau 2,4 GHz, tenter cette manipulation peut donc vous délivrer une connexion plus robuste avec votre ordinateur, tablette, smartphone et Chromecast. À part cette petite nouveauté bienvenue, la firme corrige surtout des problèmes identifiés de longue date par les utilisateurs. Il est ainsi question d'un patch du protocole VPN IKEv2 pour mettre fin à des dysfonctionnements en cas d'activation de l'IPV6.

Les connexion FTP en mode passif bénéficient également d'un correctif qui rend le protocole enfin totalement fonctionnel et stable. De quoi garder vos dossiers partagés visibles dans l'explorateur de fichiers de Windows, alors qu'ils tendaient à disparaître intempestivement. Par ailleurs, la firme rend le réglage des gains téléphoniques enfin fonctionnels sur ces modèles. Installer cette mise à jour est très simple, et ne requiert pas d'entrer dans l'interface d'administration.

Pour profiter du nouveau micrologiciel, il suffit de tout simplement redémarrer votre Freebox. La mise à jour s'installera toute seule au démarrage de l'appareil, ce qui peut prendre quelques minutes – pendant lesquelles vous n'aurez pas accès à internet.