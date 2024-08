Qu’est-ce qui a tué les dinosaures ? Cette étude pense avoir une réponse définitive

Alors que l'on hésite entre l'impact d'un astéroïde ou d'une comète, cette étude affirme savoir ce qui responsable de l'extinction des dinosaures sur Terre il y a environ 66 millions d'années.

Cela fait partie de ces informations connues de tous, mais pas en détail. Si l'on vous demande ce qui causé la fin des dinosaures, vous répondrez : l'impact d'un astéroïde. En effet, c'est la théorie la plus largement acceptée. Elle date de 1980 et on l'appelle l'hypothèse Alvarez, du nom de Luis Alvarez, physicien, et de son fils Walter, géologue. À l'époque, ils parlent d'un astéroïde ou d'une comète de très grande taille. Depuis, on a trouvé le point d'impact le plus probable, le cratère de Chicxulub au Mexique, et la date de l'événement, environ 66 millions d'années avant notre ère.

Au fil des différentes études sur le sujet, c'est finalement l'astéroïde qui l'emporte sur la comète. Mais en 2021, les chercheurs Avi Loeb et Amir Siraj publient un article qui vient remettre en cause le consensus. Pour eux, c'est bien une comète qui a fait le coup. Elle serait issue du nuage de Oort, un amas de débris à la limite du système solaire. L'un d'eux aurait été attiré par la gravité de Jupiter puis réduit en pièces par le Soleil, avant que l'un de ses morceaux termine sa course sur Terre. Alors, qui a raison ? Une nouvelle recherche tranche la question une bonne fois pour toute.

Voici le responsable de l'extinction des dinosaures, cette étude est formelle

Pour en avoir le cœur net, Mario Fischer-Gödde de l'Université de Cologne en Allemagne et ses collègues ont analysé les isotopes du ruthénium (un métal brillant) du cratère de Chicxulub, ainsi que de 5 autres sites d'impacts d'astéroïdes avérés. Dans les 6 cas, les signatures du ruthénium correspondent à celles d'astéroïdes appelés chondrites carbonées (ou chondrites de type C). En revanche, les résultats ne sont pas du tout en accord avec l'hypothèse d'une comète, qui ne possède pas ce genre de signature.

Nous en revenons donc à ce que l'on savait déjà : les dinosaures, ainsi que les trois quarts des plantes et espèces animales, ont été rayés de la surface de la Terre suite à l'impact d'un astéroïde de type C provenant probablement de l'extérieur du système solaire. Dommage qu'à l'époque, personne n'a pu envoyer un missile nucléaire pour le détruire.