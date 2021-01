Qu’est-ce que ToonMe, l’application qui vous dessine en personnage Pixar ?

ToonMe, l'application capable de vous transformer en personnage Pixar, est la plus populaire du moment sur les réseaux sociaux. Selon ses conditions générales d'utilisation, celle-ci collecte toutefois un nombre conséquent de données personnelles.

À chaque jour sa nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, une application fait fureur : ToonMe. Son principe est simple, mais terriblement efficace : à partir d'une photo fournie par l'utilisateur, l'application est capable de la redessiner façon dessin animé. Sa popularité soudaine a fait bondir les mentions à Pixar sur Twitter, un des styles de transformation proposés.

Si son concept ressemble à celui de FaceApp, qui vieillit le visage avec un réalisme incroyable, l'engouement que l'application suscite est au moins égal. Celle-ci est en effet classée numéro 1 des téléchargements sur le Play Store. Gratuite, elle propose pour la modique somme de 4,99 € par mois des fonctionnalités “Pro”, sans pour autant rentrer dans le détail à leur propos.

ToonMe collecte plus de données personnelles que vous ne le pensez

À l'origine, on retrouve l'entreprise chinoise Linerock Investments LTD, spécialisée dans les applications de retouche photo. Photo Lab, la plus populaire d'entre elles, a été téléchargée plus de 100 millions de fois. Le développement est quant à lui confié à un studio russe du nom de Vicman.

Là où le bât blesse, c'est, sans surprise, au niveau de la collecte de données personnelles. Ses conditions générales d'utilisation mentionnent ainsi la récolte du nom de l'utilisateur, de son adresse mail ou encore de se “informations sur les réseaux sociaux”.

Ce n'est pas tout. En utilisant ToonMe sur votre smartphone, vous autorisez l'application à accéder aux photos stockées sur votre téléphone. L'entreprise se réserve alors le droit de les utiliser “pour effectuer des activités de marketing”, à savoir les étudier pour proposer de la publicité personnalisée. Celle-ci s'engage néanmoins à ne pas les vendre à une société tierce.

Il existe toutefois une solution si vous souhaitez protéger vos données personnelles. Son site Web, entièrement gratuit, se contente de réaliser les transformations sans collecter la moindre information. Il n'est pas non plus nécessaire de se créer un compte, mais bien de simplement poster une photo.