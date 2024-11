Quels serveurs DNS choisir pour le gaming et dans quelle mesure améliorent-ils les performances ?

Plusieurs facteurs peuvent influencer les performances en jeu, et notamment la latence. Utiliser les mauvais DNS peut affecter négativement votre expérience, d’où l’importance de faire les choix appropriés.

Les joueurs cherchent constamment à optimiser les performances de leur connexion Internet. Cela a une répercussion directe sur leurs performances individuelles en jeu, surtout pour les titres compétitifs en ligne qui nécessitent une grande réactivité.

La qualité des débits ascendants et descendants est déterminante, mais même une excellente vitesse de connexion ne suffit pas toujours. Les facteurs qui agissent sur la latence en jeu ont également une grande influence.

Le débat sur l’importance du DNS est l’un des plus clivants dans la communauté du gaming. Alors que beaucoup n’y voient aucun impact sur leur expérience de jeu, certains gamers peuvent profiter d’une expérience plus fluide en choisissant les bons serveurs, surtout si leurs DNS actuels sont défaillants.

Qu’est-ce qu’un DNS ?

Le DNS (Domain Name System) ou système de noms de domaines est un service qui permet d’associer les noms de domaine des sites Internet et des serveurs à leurs adresses IP. Ce système fonctionne donc en quelque sorte comme un répertoire téléphonique qui associe chaque numéro de téléphone à un nom.

Les sites et serveurs sur Internet disposent en effet d’une adresse IP unique qui permet de les identifier. Cette adresse est représentée par une succession de chiffres difficilement mémorisables. En utilisant des noms de domaines plus faciles à assimiler, les internautes peuvent ainsi les retenir et les saisir facilement dans la barre d’adresse de leurs navigateurs.

Le nom de domaine ne remplace toutefois pas l’adresse IP réelle, tout comme le nom associé à un numéro dans un répertoire ne remplace pas ce numéro. L’adresse IP reste donc le seul moyen d’accéder à un site interne. Le rôle du DNS consiste donc à traduire chaque nom de domaine en une adresse IP que la machine est capable de reconnaître.

Quel est le lien entre le DNS et les jeux vidéo ?

De nombreux jeux vidéo reposent sur une connexion Internet, et notamment les jeux multi-joueurs en ligne. Le DNS permet de résoudre les requêtes de connexion aux serveurs, ce qui consiste à traduire les noms de domaine en adresses IP. Les serveurs les plus performants ne prennent que quelques millisecondes.

En choisissant les mauvais DNS, vous risquez de subir des latences importantes, allant parfois à plusieurs secondes. Mais cela n’intervient généralement que lors de la première connexion au serveur du jeu, avant la mise en cache pour la suite de la session.

Quand un jeu le permet, certains DNS peuvent également rediriger les joueurs vers des serveurs géographiquement proches de leur localisation. C’est aussi le cas pour les serveurs de matchmaking lors du choix des adversaires. Cela peut avoir une incidence sur la latence, mais elle est indirecte.

Pour le reste, la latence en jeu dépend principalement de la qualité de votre connexion Internet. Si vous utilisez un VPN, la plupart des solutions utilisent leurs propres DNS pour plus de sécurité. Le choix du VPN peut donc avoir une incidence considérable sur votre expérience de jeu.

Il faut notamment choisir un serveur VPN proche de votre lieu de résidence afin de réduire les latences. Cela permet aussi au jeu de vous positionner sur un serveur proche de votre zone géographique réelle.

En conclusion, même si les DNS n’affectent pas directement la latence en jeu, un bon choix peut vous aider à réduire les temps de chargement, et notamment lors des prises de contact avec les serveurs. Votre expérience pourrait également être affectée si des changements de serveurs s’opèrent régulièrement selon les contextes.

Quels sont les meilleurs serveurs DNS ?

Les FAI configurent généralement leurs propres DNS par défaut. La plupart du temps, ces adresses suffisent pour profiter d’une bonne fluidité, que ce soit en jeu ou pendant la navigation sur Internet. Mais si vous remarquez une hausse fréquente du ping, changer de DNS peut résoudre le problème.

Les meilleurs DNS permettent donc de profiter d’une bonne fluidité pour la navigation web en général, mais réduisent aussi les latences en jeu dans certains cas.

CloudFlare

DNS principal : 1.1.1.1

DNS secondaire : 1.0.0.1

CloudFlare est un service qui jouit d’une excellente réputation. Ses DNS offrent un bon niveau de filtrage de contenu, ce qui protège les internautes des sites web inappropriés, mais aussi des menaces en ligne. Les performances sont également parmi les meilleures, grâce à un réseau étendu de datacenters situés partout dans le monde.

Les DNS de CloudFlare sont entièrement gratuits, offrent une résolution rapide des requêtes ainsi qu’une sécurité accrue (protection contre les attaques DDoS et contre le phishing), une confidentialité renforcée grâce au chiffrement DNS-over-HTTPS (DoH) ou DNS-over-TLS (DoT).

Google DNS

DNS principal : 8.8.8.8

DNS secondaire : 8.8.4.4

Google propose aussi des DNS publics qui font partie des plus populaires. Ces adresses offrent une résolution ultra-rapide des noms de domaine pour une expérience fluide aussi bien dans les jeux qu’au niveau de la navigation web, grâce à l’infrastructure très développée de Google. C’est un service rapide, avec une fiabilité à toute épreuve.

Pour ce qui est de la sécurité, les DNS publics de Google sont compatibles avec les protocoles de routage chiffrés, notamment grâce au DNS-over-HTTPS (DoH) ou au DNS-over-TLS (DoT).

OpenDNS

DNS principal : 208.67.222.222

DNS secondaire : 208.67.220.220

Également populaire auprès des internautes et des joueurs, OpenDNS est une alternative solide au à CloudFlare et Google DNS si vous cherchez à remplacer les DNS de votre FAI. Là encore, vous aurez les performances nécessaires pour une latence marginale lors des connexions aux serveurs de jeux, mais aussi pour surfer sur le web. Le filtrage de contenu et la sécurité sont aussi d’un niveau satisfaisant.

DNS Surfshark

DNS principal : 162.252.172.57

DNS secondaire : 149.154.159.92

Le VPN Surfshark dispose de ses propres DNS. Ils mettent un accent particulier sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. À l’instar des meilleurs services dans ce domaine, Surfshark propose les protections DNS-over-HTTPS et DNS-over-TLS.

Vos requêtes sont donc protégées contre les fuites de DNS et les interceptions par des tiers. Surfshark offre également une bonne vitesse de résolution, quoi qu’il se concentre davantage sur la sécurité. En utilisant le VPN du fournisseur, vous bénéficiez systématiquement des couches de sécurité qu’offrent ses adresses DNS.

En ce moment, il est en promotion à 1,99 € par mois au lieu de 15,49 €, avec 4 mois offerts. Cela correspond à une réduction de 87%.

