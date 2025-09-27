Quel VPN choisir ? Voici 3 critères clés à ne pas négliger

Pour votre sécurité en ligne, il est crucial de choisir un VPN fiable. Tous les services ne répondent pas aux critères essentiels qui garantissent une protection optimale. Voici donc les points essentiels à prendre en compte.

L’utilité des VPN n’est plus à prouver. Si tout le monde ne les utilise pas pour les mêmes raisons, deux usages reviennent fréquemment : assurer sa sécurité en ligne et contourner les restrictions géographiques de contenus.

Il existe de nombreux VPN sur le marché, mais ils ne se valent pas en termes d’expérience d’utilisation, de sécurité ou de protection de la vie privée. Voici donc 3 critères clés à prendre en compte avant de choisir.

La politique de confidentialité : vie privée et protection des données personnelles

Elle décrit la manière dont vos données personnelles sont recueillies et traitées par le fournisseur de service. Pour ceux qui utilisent un VPN pour protéger leur vie privée ou rester anonymes, c’est un critère essentiel.

En effet, l’un des objectifs d’un VPN est de protéger vos données de navigation contre les regards indiscrets de tiers non autorisés. Grâce au chiffrement, vous bénéficiez d’une solide confidentialité de votre activité en ligne, que ce soit vis-à-vis de votre fournisseur d’accès, des pirates, ou des organismes de surveillance.

En théorie, votre fournisseur de service VPN est le seul à pouvoir accéder à vos données de navigation. Les meilleurs VPN adoptent toutefois une politique No Log, c’est-à-dire qu’ils ne conservent aucune donnée d’activité sensible des utilisateurs. Ainsi, ils ne peuvent fournir aucune information compromettante sur l’activité d’un utilisateur, même si la justice l’y contraignait.

C’est l’une des principales différences entre VPN payant et gratuit. Si vous utilisez un VPN gratuit, lisez attentivement la politique de confidentialité si elle existe, et notamment les points relatifs à la collecte des données personnelles et à leur finalité.

Vérification par des audits indépendants : un critère incontournable pour un VPN fiable

On ne peut pas être à la fois juge et partie. Il ne suffit donc pas de déclarer être un VPN respectueux de la confidentialité des utilisateurs : il faut le prouver.

Les VPN les plus fiables subissent ainsi régulièrement des audits indépendants pour évaluer la conformité de leurs infrastructures. C’est le cas de Surfshark qui a été récemment inspecté par Deloitte, l’un des quatre plus grands cabinets d'audit du secteur.

Mais que révèlent ces audits ? Ils vérifient principalement la sécurité des infrastructures et l’effectivité de la politique No Log, c’est-à-dire que le VPN ne conserve aucune donnée personnelle, ni métadonnée sensible sur ses serveurs.

Sécurité et performance : les protocoles VPN à privilégier

Le protocole désigne l’ensemble des règles que suit un VPN pour transmettre les données entre votre appareil et ses serveurs. Cette transmission se fait par un tunnel.

C’est le choix du protocole qui détermine la méthode de chiffrement et, dans une certaine mesure, la stabilité et la vitesse de la connexion. Les protocoles les plus fiables actuellement sont : OpenVPN, IKEv2/IPsec, ou encore Wireguard, un protocole moderne et léger qui offre de meilleures performances.

La plupart de ces protocoles utilisent un chiffrement AES 256 bits, reconnu comme étant un standard sécurisé. C’est le cas de OpenVPN et IKEv2/IPsec. Le protocole Wireguard quant à lui repose sur la norme ChaCha20, tout aussi efficace.

La vitesse pour une expérience fluide

Les performances sont un autre critère clé dans le choix d’un VPN. Vu la manière dont ils fonctionnent, les VPN ont tendance à réduire les débits de votre connexion et à augmenter la latence. Mais grâce à des technologies d’optimisation, les meilleurs VPN arrivent à minimiser la dégradation des performances.

N’hésitez donc pas à tester les débits et la latence en profitant notamment de la garantie « satisfait ou remboursé » que proposent la plupart des VPN premium. Le délai de rétractation est généralement de 30 jours.

Conclusion

Bien que ces critères énumérés soient essentiels, plusieurs autres éléments peuvent également améliorer l’expérience utilisateur. Le nombre de pays et de serveurs par exemple. Plus y a de serveurs répartis dans différents pays, mieux les charges sont réparties, ce qui permet d’améliorer les performances globales.

L’assistance client est un autre facteur à ne pas négliger. En cas de problème, le fournisseur doit être en mesure d’apporter des réponses et des solutions rapidement via divers canaux comme le mail, le chat en direct ou encore les appels téléphoniques.