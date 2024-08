Que se passe-t-il si on retire Internet Explorer de Windows XP ? Ce développeur l’a testé pour nous

Un développeur a osé retirer les composants clés d'Internet Explorer de Windows XP afin de créer une version unique du système d'exploitation. Cette initiative révèle comment XP fonctionne sans le célèbre navigateur et nous montre son impact sur le système.

Windows XP, sorti en 2001, a longtemps été apprécié pour sa stabilité et son interface conviviale. Cependant, son intégration poussée d'Internet Explorer a suscité des critiques, tant des utilisateurs que des instances juridiques. Microsoft a dû revoir cette intégration dans les versions suivantes, notamment avec Windows Vista. Aujourd'hui, un développeur audacieux a revisité XP en éliminant les composants centraux de son navigateur Internet pour explorer les effets de cette dépendance.

La modification de Windows XP, réalisée par un développeur nommé Aurorarian, a retiré les éléments cruciaux d'Internet Explorer qui étaient responsables de certaines fonctionnalités du système. En conséquence, bien que certaines applications comme la Calculatrice et Paint fonctionnent encore, d'autres, telles que le Lecteur Windows Media, sont inutilisables sans ces composants. Pour compenser, le développeur a intégré l'explorateur de fichiers de Windows NT 4.0, un système d'exploitation sorti en 1996 et connu pour sa stabilité et son utilisation en milieu professionnel, à la place de celui de XP.

Windows XP n'était pas conçu pour fonctionner sans Internet Explorer

Cette version modifiée de Windows XP rappelle les versions classiques de Windows, avec une interface qui mélange ses éléments avec Windows NT 4.0. Par exemple, la barre des tâches et le menu Démarrer ont un aspect très vintage, sans les fonctionnalités modernes telles que les applications épinglées ou les programmes récents. Ce retour aux sources est renforcé par l'absence d'Internet Explorer, une première pour un système basé sur XP.

Sur le même sujet – Vous utilisez encore Windows XP en 2024 ? Voici pourquoi c’est une mauvaise idée

Pour les nostalgiques de Windows XP, cette version modifiée offre une plongée dans le passé, bien qu'avec des limitations importantes. Les utilisateurs intéressés peuvent essayer cette version sur une machine virtuelle pour éviter tout risque pour leurs systèmes principaux. Alternativement, des outils comme WindowsBlinds 11 permettent de recréer l'apparence XP sur des versions modernes si le look de cette version vous manque et offre par la même occasion ainsi un système plus stable et complet sans sacrifier les fonctionnalités essentielles.