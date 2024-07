Que font les Français pendant les JO ? Cette étude nous dévoile leurs habitudes surprenantes

Une étude récente dévoile des chiffres surprenants sur les habitudes des Français pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'enquête met en avant l'importance de ces événements dans la vie quotidienne des spectateurs, notamment en termes de visionnage et de convivialité.

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, avec l'ouverture prévue demain, la ville se prépare à accueillir des millions de visiteurs. Pour faciliter la circulation et l'accès aux événements, les Parisiens et les visiteurs doivent désormais se munir d'un QR code via une plateforme en ligne dédiée. De plus, l'application officielle des JO a récemment intégré une fonctionnalité cruciale permettant l'achat de tickets de transport dématérialisés afin de faciliter les déplacements en période de forte affluence.

Dans ce contexte de grande effervescence sportive, une enquête menée par OpinionWay pour Amazon révèle que 74% des Français prévoient de suivre les événements sportifs depuis leur domicile. Les grands rendez-vous comme le Tour de France, l'Euro de football, et les JO, attirent massivement le public de notre pays, que ce soit pour le plaisir du sport ou pour les moments de convivialité qu'ils offrent.

41% des Français considèrent la bière comme essentielle pour une soirée sportive

Le visionnage d'événements sportifs à domicile s'accompagne souvent de traditions alimentaires bien ancrées, qui contrastent avec la renommée de la gastronomie française. Les boissons comme la bière (41%), les pizzas (40%), et les biscuits apéritifs (39%) sont cités comme des indispensables pour une soirée sportive réussie. Par ailleurs, 25% des amateurs de sport achètent des accessoires de supporter, tels que des maillots ou des écharpes, pour afficher leur soutien aux équipes.

Les événements sportifs sont plus qu'une simple occasion de visionnage ; ils incitent également de nombreux Français à se tourner vers des équipements technologiques et sportifs. Selon l'étude, 14% prévoient d'investir dans de nouveaux équipements pour améliorer leur visionnage, avec un budget moyen de 1 044 €, principalement pour des télévisions. De plus, 27% des personnes sondées envisagent de reprendre une activité sportive ou de s'équiper pour la première fois, motivées par l'effervescence des compétitions.

Ces tendances montrent comment les grands événements sportifs influencent non seulement les habitudes de consommation, mais aussi les choix de style de vie des Français.