Qualcomm et Google promettent désormais quatre ans de mise à jour Android sur votre smartphone

Qualcomm et Google ont annoncé qu’à partir du processeur Snapdragon 888, les smartphones seront mis à jour pendant quatre ans par leur soin. Une manière de les suivre efficacement sur un marché où les constructeurs les abandonnent parfois beaucoup plus tôt.

Acheter un téléphone hors de prix et voir qu’il n’est plus mis à jour au bout de deux ans, c’est rageant. Beaucoup de constructeurs sont en effet pointés du doigt pour leur manque de suivi sur le logiciel. C’est ce souci que cherchent à contrer Google et Qualcomm avec un nouveau partenariat. Désormais, et ce à partir des terminaux équipés du nouveau Qualcomm Snapdragon 888, tous les smartphones seront mis à jour pendant quatre ans.

Cette nouvelle annonce fait suite au projet Treble de Google, qui a profondément changé l’architecture d’Android. Il lui permet de plus facilement mettre à jour Android en le différenciant de la surcouche. Ainsi, Google et Qualcomm pourront faire des mises à jour d’Android et de sécurité sans forcément attendre l’aval du constructeur. Une manière de rallonger la vie des smartphones, parfois délaissés après un ou deux ans seulement.

Lutter contre l’obsolescence programmée

Ces mises à jour seront effectives sur les smartphones Android équipés d’un processeur Qualcomm. Le premier à en bénéficier sera le Snapdragon 888. Tous les SoC qui suivront seront concernés, que ce soient les hauts de gamme ou les plus modestes, tout autant utilisés.

A lire aussi – Qualcomm officialise le Snapdragon 888 qui équipera les OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11 en 2021

Ainsi, si vous achetez un smartphone avec un SoC Snapdragon 888 et Android 11 en 2021, vous serez certain qu’il sera toujours mis à jour en 2025 et qu’il bénéficiera d’Android 14, voire 15. Plus que ça, les patchs de sécurité seront également déployés.

Une manière efficace de lutter contre ce qu’on appelle l’obsolescence programmée. Payer un smartphone une fortune et le voir devenir complètement obsolète au bout de quelques temps peut être rageant et aujourd’hui, une solution a été trouvée. Reste maintenant à savoir si la promesse sera tenue.

Le Snapdragon 888 est le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm et il devrait équiper des smartphones tels que le Galaxy S21 (version US), le OnePlus 9 ainsi que le Xiaomi Mi 11 Pro.