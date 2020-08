Quake III gratuit : Bethesda offre l’un de ses plus gros hits après avoir récolté 20 000 $ de dons

Plus de 20 000 dollars de dons caritatifs ont été récoltés durant les trois jours de la QuakeCon, la conférence annuelle de Bethesda. Pour remercier les généreux donateurs, Bethesda a décidé d’offrir Quake III en plus des deux opus précédents. Ces fonds ont été récoltés à l’occasion d’une collecte au profit de différentes associations, dont l’UNICEF.

Ce week-end, du 7 au 9 août 2020, Bethesda a organisé la QuakeCon 2020. Une édition un peu particulière compte tenu du contexte sanitaire mondial et qui a mené l’éditeur à changer le nom de sa conférence en « QuakeCon at Home ». Outre le fait que toutes les conférences avaient lieu en ligne, Bethesda a organisé plusieurs événements caritatifs, dont une collecte (laquelle est encore ouverte, si le coeur vous en dit).

En amont de la QuakeCon at Home, L’entreprise annonçait que plusieurs opus de la série Quake serait offerts aux joueurs. Le premier a été débloquée dès le début, sans condition. Le deuxième a été débloqué quand la collecte de fonds a dépassé les 10 000 dollars récoltés. Et le troisième a été débloqué quand la barre des 20 000 dollars a été franchie. Le déblocage du troisième opus est une surprise puisqu’elle n’avait pas été annoncée auparavant. L’annonce officielle n’a eu lieu qu’après avoir dépassé l’objectif, par le biais du compte Twitter officiel de l’éditeur.

🎉🎉🎉 YOU did it! We reached $20k in donations to charity thanks to you! Quake III will now be free in the https://t.co/R4vSjdDRMu Launcher following #QuakeCon at Home.

Donations can still be made here: https://t.co/N5FCA6BFVv

Thank you to all who have donated! pic.twitter.com/u8LdwcdPeR

— Bethesda (@bethesda) August 9, 2020