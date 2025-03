Promo anniversaire de NordVPN : plus que quelques heures pour profiter de cette offre exceptionnelle

Cette année, NordVPN fête son 13e anniversaire. Pour cette occasion, le VPN fait l'objet d'une grosse réduction. Vous bénéficiez également de 6 mois d'abonnement offerts. On vous explique comment en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

NordVPN est une solution dédiée à l'anonymat et elle permet également de contourner n'importe quelle restriction géolocalisée sur internet. Elle dispose aussi d'une série d'outils visant à renforcer la sécurité de vos différents appareils et à vous protéger contre les différentes menaces en ligne.

Comme chaque année, NordVPN célèbre son anniversaire avec une promotion spéciale qui vous permet de vous abonner à moindre coût. Celle-ci prend fin ce mardi 18 mars 2025 et est donc disponible pendant quelques heures encore.

72% de réduction et 6 mois offerts chez NordVPN, mais il va falloir faire vite !

Ce sont donc deux offres qui marquent l'anniversaire de NordVPN. D'abord, le VPN est disponible à partir de 3,39 € au lieu de 11,59 € pour la formule de base sur 24 mois. Mais la réduction la plus importante porte sur la formule Ultime qui est ici affichée à partir de 6,89 € au lieu de 24,89 € pour 24 mois. Cela correspond à une réduction de 72%.

Mais NordVPN va plus loin : en choisissant la formule “Avancé” ou “Ultime”, vous bénéficiez de 6 mois d'abonnement supplémentaires. Pour profiter de ce cadeau, il suffit d'utiliser un code exclusif que NordVPN vous enverra par mail dans les 48 heures suivant l'abonnement, avec les instructions à suivre.

Pour résumer :

NordVPN Basique : 3,39 € / mois sur 24 mois pour un total de 81,36 € (-70%)

: 3,39 € / mois sur 24 mois pour un total de 81,36 € (-70%) NordVPN Avancé : 4,39 € / mois sur 24 mois pour un total de 105,36 € (-70%) + 6 mois offerts

: 4,39 € / mois sur 24 mois pour un total de 105,36 € (-70%) + NordVPN Ultime : 6,89 € / mois sur 24 mois pour un total de 165,36 € (-72%) + 6 mois offerts

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les avantages de NordVPN

Pour vous protéger des nombreux risques liés à internet, NordVPN propose plusieurs fonctionnalités en plus du VPN de base. Vous avez notamment accès à une protection anti-menaces, à une protection avancée de la navigation, mais aussi à un outils anti-malwares à partir de la formule avancée. Cette formule vous donne également accès à un gestionnaire de mots de passe multiplateformes ainsi qu'à un analyseur de fuites de données.

En optant pour la formule ultime, vous bénéficiez en plus d'un espace de stockage Cloud de 1 To pour tenir vos fichiers sensibles en lieu sûr. Cet espace est en effet chiffré et protège vos données. Avec la formule ultime, vous profitez également d'une assurance sans surcoût qui vous permet d'être dédommagé à hauteur de 5000 € si vous subissez un préjudice lié à une arnaque en ligne.

Pour ce qui est du VPN lui-même, il est l'un des plus sécurisés du marché. NordVPN offre notamment un solide chiffrement AES-256 bits ainsi que plusieurs protocoles de premier rang, dont Nordlynx, un protocole maison basé sur Wireguard. C'est l'un des plus sécurisés et il offre d'excellentes performances.

NordVPN dispose de plus de 7000 serveurs dans 118 pays. Un seul compte vous permet d'utiliser l'application sur jusqu'à 10 appareils en simultanée.