Profitez de 100€ de réduction sur une TV LED LG chez la Fnac !

Aujourd'hui chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une Smart TV LED LG avec une réduction exceptionnelle de 100€ ! Elle passe ainsi sous la barre des 600€. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Pour tous ceux qui cherchent une grande TV pour leur salon, rendez-vous vite chez la Fnac ! Pendant quelques jours, l'enseigne vous propose une remise exceptionnelle de -100€ sur la TV LED LG 55UR81 4K UHD. Vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 599,99€ au lieu de 699,99€.

Et ce n'est pas tout : pour tout achat de la TV, vous profitez de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Deezer Famille (au choix). L'abonnement vous coûte ensuite 10,99€/mois (Premium) ou 17,99€/mois (Famille), sans engagement.

Une expérience fluide et des couleurs riches

Pour moins de 600€, vous profitez ainsi d'une Smart TV aux performances incroyables. Elle est dotée d'un processeur a5 AI Gen6 4K pour une qualité d'image et un son optimisés avec des couleurs riches, des détails précis et des sons nets.

Fluide et puissante, elle fonctionne sous WebOS 23 et vous permet ainsi d'accéder à tous vos contenus par thème et de profiter de toutes vos applications de streaming favorites. Netflix, Disney+, Amazon prime, Apple TV+, Canal+, etc. Tous vos films et toutes vos séries préférés seront disponibles comme au cinéma, mais depuis votre canapé.

Elle est également parfaite niveau design et s'intègre dans tous les salons, que ce soit sur un meuble ou sur une accroche murale.

Dernier avantage, mais pas des moindres : si vous aimez le gaming, elle vous offre une expérience utilisateur fluide et efficace. Vous pouvez y personnaliser vos réglages de jeu et d'image afin de profiter au mieux de tous vos jeux vidéo préférés, même les plus demandeurs. Enfin, vous pouvez commander votre TV avec la voix grâce à sa télécommande compatible avec la commande vocale.