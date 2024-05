Problème d’autonomie sur votre smartphone Android ? Cette app en est peut-être la cause

Un composant de Firefox fonctionne de manière erratique sur Android, pouvant provoquer des chutes de performances et d'autonomie.

Le fonctionnement du navigateur Firefox semble causer des soucis sur Android. Conséquence pour les utilisateurs : une potentielle baisse de performances, une surchauffe de l'appareil et une chute de l'autonomie.

Une page Bugzilla repérée par Android Authority détaille le problème. Le SDK Glean est utilisé par Mozilla à des fins de télémétrie et d'analyse de données. Il permet entre aux développeurs d'obtenir des retours sur le comportement des utilisateurs sur Firefox, permettant ainsi d'identifier ce qui n'est pas optimal et d'améliorer le navigateur. Mais le comportement de Glean provoque des troubles sur les appareils sous Android.

Firefox et Android ne font pas bon ménage

D'après Markus Stange, l'auteur du post BugZilla, toute nouvelle entrée d'une donnée de télémétrie via Glean s'accompagne d'un coût important en temps CPU et d'une écriture disque considérable. Le processeur et le stockage du dispositif deviennent ainsi submergés dès lors qu'une action est réalisée avec le navigateur. Cela peut provoquer un besoin en ressources plus conséquent, amenant jusqu'au throttling de l'appareil, et donc à une chute des performances et de l'autonomie.

Lors d'un test réalisé avec un Pixel 6, l'ouverture de la page web de cnn.com a provoqué 32 000 écritures, à 0,5 ms de temps CPU chacune, équivalant donc à 16,5 secondes de temps CPU pour le simple chargement d'un site de presse. Ensuite, de nouvelles écritures sont nécessaires pour scroller la page, lancer une vidéo, appuyer sur un lien…

Cet impact de Firefox sur nos smartphones sous Android a lieu pour deux raisons :

Sur Android, les mises à jour des données de télémétrie ne sont pas regroupées. Chaque mise à jour entraîne une écriture dans la base de données Glean.

La base de données Glean utilise le conteneur rkv en mode sécurisé. Cela implique qu'à chaque mise à jour, même la plus minime, l'intégralité de la base de données est sérialisée sur le disque.

Le problème étant identifié, on ne peut qu'espérer que Mozilla déploie un correctif sous peu. Il ne faudrait pas que le seul grand navigateur qui n'utilise pas Chromium soit le moins efficace sur Android. Si vous constatez des performances et une autonomie de votre appareil en deçà de ce qu'elles devraient être, vous pouvez essayer de désinstaller Firefox temporairement, le temps que le souci ne soit réglé.

Source : Android Headlines