Prixtel casse le prix de son forfait 100Go et le propose à moins de 7€/mois

En ce moment chez Prixtel, vous pouvez profiter de prix minis. Parmi les offres, on trouve notamment le forfait Le grand avec 100Go à moins de 7€/mois.

Découvrir les offres Prixtel à prix mini

Vous souhaitez un forfait mobile avec un max de gigas pour un prix mini ? Ne cherchez plus, nous avons trouvé l’offre parfaite pour vous : le forfait Le grand chez Prixtel. En ce moment à prix cassé, il vous permet de profiter de 100Go pour seulement 6,99€/mois (sans engagement) ! Difficile de faire mieux…

Autre avantage de taille : comme tous les autres forfaits Prixtel, Le grand est flexible. Vous payez en effet chaque mois en fonction de l’Internet mobile que vous avez consommé. Ainsi, avec Le grand forfait chez Prixtel, vous payez :

6,99€/mois la première année, puis 9,99€/mois si vous consommez moins de 100Go.

9,99€ la première année, puis 15,99€/mois si vous consommez entre 100 et 120Go.

12,99€/mois la première année, puis 18,99€/mois si vous consommez entre 120 et 140Go.

Le forfait inclut en prime les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM, ainsi que 20Go en roaming.

Le petit avec 40Go pour 4,99€ ou Le géant avec 140Go pour 9,99€

Prixtel ne se contente pas de casser les prix sur un de ses forfaits. L’opérateur vous propose également Le petit et Le géant à prix mini.

Avec le forfait Le petit, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM et vous payez :

4,99€/mois la première année, puis 9,99€/mois si vous consommez moins de 40Go.

7,99€/mois la première année, puis 12,99€/mois si vous consommez entre 40 et 50Go.

9,99€/mois la première année, puis 14,99€/mois si vous consommez entre 50 et 60Go.

Vous bénéficiez de 10Go en roaming.

Avec le forfait Le géant, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM, ainsi que les appels illimités vers les USA et le Canada, dont 20Go de roaming. Il coûte :

9,99€/mois la première année, puis 15,99€/mois si vous consommez moins de 140Go.

12,99€/mois la première année, puis 18,99€/mois si vous consommez entre 140 et 170Go.

15,99€/mois la première année, puis 21,99€/mois si vous consommez entre 170 et 200Go.

Précisons que vous pouvez profiter de la 5G à 5€/mois. Aussi, toutes ces offres ne sont valables que jusqu’au 17 mai. Pour en profiter, il va donc falloir faire vite !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel.