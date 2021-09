Prix inédit sur la TV LED Samsung 65TU7022 qui chute à 599,99 €

Cdiscount propose un bon plan pour les personnes à la recherche d'une smart TV d'une diagonale de 65 pouces ne dépassant pas les 600 euros. Le modèle Samsung 65TU7022 généralement commercialisé à 699,99 € fait ainsi l'objet d'une belle réduction de 100 €, permettant de l'avoir à 599,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre des bons plans de la rentrée, Cdiscount propose une sélection de produits high-tech en promotion. Parmi les offres qui nous semblent valoir le coup, nous avons repéré cette TV Samsung 65TU7022 qui passe à 599,99 €. C'est 50 € de moins que lors des derniers soldes d'été durant laquelle elle était proposée à 649,99 €. Plutôt pas mal donc. Une offre valable ce mercredi 8 septembre uniquement, qui si elle vous intéresse, est à saisir au plus vite donc.

Concernant les caractéristiques techniques de cette TV, on retrouve un écran LED de 65 pouces (164 cm), une définition 4K ainsi que les technologies d'amélioration de l'image et du son comme le HDR10 + et le Dolby Digital Plus. Coté connectique, on retrouve deux ports HDMI ainsi qu'un port USB. Enfin, connectée, cette TV permet d'accéder à une multitude de contenus en ligne telles que des applications mais aussi à des services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+, Prime Video.

Lire aussi : Meilleures TV LED, OLED et QLED : quel modèle acheter en 2021 ?