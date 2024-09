Prince of Persia : The Lost Crown annonce un challenge de taille avec son dernier DLC

L'excellent Prince of Persia : The Lost Crown s'apprête à recevoir un dernier DLC en septembre 2024. Cette extension s'annonce riche en contenu, mais aussi particulièrement retorse d'après les dires d'Ubisoft.

Sorti en janvier 2024, l'excellent Prince of Persia : The Lost Crown a redonné ses lettres de noblesse à une licence oubliée depuis bien trop longtemps. Et même si le jeu n'a pas rencontré le succès commercial escompté, Ubisoft a continué à sortir régulièrement du contenu gratuit sur le titre.

Comme annoncé dans la feuille de route publié en mars 2024, les joueurs ont pu prolonger l'expérience grâce à une foule de nouveautés, comme les modes Speedrun et Mort Permanente, le mode Boss Rush ou encore les Epreuves divines, lancées durant l'été 2024.

On le savait, un dernier DLC devait voir le jour d'ici la fin d'année. Le studio s'est enfin décidé à en dire plus à son sujet. Baptisée Mask of Darkness, il s'agira de la seule extension payante (les précédents contenus étaient gratuits) du jeu. D'après Ubi, cette approche est justifiée puisqu'il faudra s'attendre à une avalanche de contenus avec ce DLC.

Un dernier gros DLC pour Prince of Persia : The Lost Crown

Tout d'abord, Mask of Darkness inclura un nouveau biome, connu sous le nom du Palais Mental de Radjen. Précisons que cette zone sera accessible à condition d'avoir débloqué le pouvoir du temps Shadow of The Simurgh. En d'autres termes, les joueurs devront avoir suffisamment avancer dans le jeu principal pour la découvrir.

Là où cela devient intéressant, c'est que Mask of Darkness promet un challenge retorse. En plus d'introduire de nouveaux ennemis redoutables comme des oiseaux mécaniques dotés de scies circulaires, Sargon se verra dépouillé de la quasi-totalité de ses pouvoirs temporels. Il en va de même pour les amulettes, les flèches et les potions de soins supplémentaires. Un retour à la case départ donc.

Pas de panique néanmoins, la zone abrite justement de nouvelles amulettes comme le Chakram vampirique, mais aussi des potions et des fleurs d'arbre Soma pour augmenter sa barre de vie. Par conséquent, Sargon ne devrait pas rester fragile très longtemps dans cet univers régi par les lois de Radjen, une ancienne membre des Immortels.

Pour rappel, le DLC Mask of Darkness de Prince of Persia : The Lost Crown est attendu ce 17 septembre 2024 sur PC, Nintendo Switch, PS5/PS4, Xbox Series X, Xbox One et Amazon Luna. Concernant son prix, Ubisoft a pour l'instant gardé le mystère.