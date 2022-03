Précommandez le Huawei MateBook 16 et repartez avec des cadeaux en bonus

Huawei revient en force sur le marché des PC portables avec son nouveau MateBook 16. L’ordinateur se veut être une proposition associant un design minimaliste, un écran 16 pouces 2,5K FullView et un processeur AMD très performant. Le lancement du Huawei MateBook 16 s’accompagne de trois offres de précommande disponibles jusqu’au 21 mars inclus.

Un moniteur, une souris et un adaptateur multiport avec la précommande

Le Huawei MateBook 16 sera officiellement commercialisé à partir du 22 mars 2022, mais il sera possible de le précommander dès le 8 mars. L’offre de précommande est intéressante puisqu’elle permet d’acquérir des accessoires et des périphériques sans coût supplémentaire : ils sont inclus avec l’ordinateur.

Nous avons d’abord un pack comprenant le Huawei MateBook 16 avec processeur AMD Ryzen 7 5800H, un moniteur externe Huawei MateView GT de 27 pouces avec définition QHD 1440p et fréquence de rafraîchissement 165 Hz et un adaptateur multiport Huawei MateDock 2 léger et compact avec ports HDMI, VGA, USB-A et USB-C afin d’enrichir la connectique. Le tout pour la somme de 1349,99 euros.

Ensuite, ce même Huawei MateBook 16 R7 est également disponible au tarif de 1149,99 euros. Dans ce cas, c’est une souris Huawei BT Mouse II en coloris vert qui est offerte. Séparément, celle-ci coûte normalement 59,99 euros.

La version du Huawei MateBook 16 équipé d’un CPU AMD Ryzen 5 5600H est quant à elle affichée à 999,99 euros, et inclut le même modèle de souris sans fil évoqué ci-dessus.

De plus, quelle que soit la variante du PC portable que vous choisissez, vous avez l’occasion de créer votre bundle de produits Huawei avec de belles réductions à la clé : écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 4i à moitié prix (49,99 euros au lieu de 99,99 euros), clavier Huawei Ultra-Slim Wired Keyboard à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros et enceinte portable Huawei Sound Joy à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros.

Un design premium

Le Huawei MateBook 16 profite d’une conception élégante avec sablage céramique qui apporte une finition mate et lisse comme on n’a pas l’habitude d’en voir sur ce genre d’appareil. Avec une épaisseur de seulement 17,8mm et un poids plume de moins de deux kilogrammes, ce PC portable est à la fois fin et léger afin d’en faciliter le transport au quotidien.

Nous pouvons aussi apprécier son clavier complètement rétroéclairé pour un plus grand confort de frappe, ainsi qu’un pavé tactile en verre avec prise en charge du Multi-touch pour naviguer facilement même sans souris. Le bouton d’alimentation intègre un lecteur d’empreinte digitale pour déverrouiller l’ordinateur via l’authentification biométrique, sans avoir besoin de renseigner un code PIN ou un mot de passe.

Si le Huawei MateBook 16 parvient à conserver un format compact malgré sa dalle IPS d’une diagonale de 16 pouces, c’est parce que la marque a réussi à réduire les bordures autour de celui-ci pour un rapport écran-châssis de l’ordre de 90%. L’écran adopte une définition “2,5K” de 2520 x 1680 pixels, supérieure au traditionnel QHD. Il est capable d’afficher 100% des couleurs de l’espace colorimétrique sRGB et se dote d’une profondeur de 1,07 milliard de couleurs. Les créatifs seront aussi ravis d’apprendre qu’une moyenne de △E=1 a été mesurée quant à la précision et à la fidélité des couleurs.

Tout pour les performances

Le modèle de Huawei MateBook 16 le mieux équipé embarque un processeur AMD Ryzen 7 5800H gravé en 7 nm, qui dispose de 8 coeurs et 16 threads pour un TDP de 54W. Un CPU taillé pour faire tourner les logiciels de création pour des activités telles que la retouche photo, le graphisme ou le montage vidéo. Le processeur est accompagné de 16 Go de RAM DDR4 double canal pour le multi-tâche et les applications les plus gourmandes en ressources, ainsi que d’un SSD NVMe PCIe de 512 Go pour améliorer la fluidité du système, ouvrir les logiciels rapidement, transférer des fichiers à une vitesse plus élevée…

Un PC portable digne de ce nom ne doit pas se contenter de la simple puissance brute, il doit aussi savoir réguler sa température sans faire de bruit, même lorsqu’il est lourdement sollicité. Pour son MateBook 16, Huawei compte sur un système de refroidissement personnalisé basé sur une double ventilation. 79 pales ultra-minces Shark Fin en alliage de cuivre d’une épaisseur de 0,1 mm ont en charge la dissipation de la chaleur, évacuée par l’intermédiaire de deux caloducs extra-larges de 2mm.

Pour le visionnage de vidéos, l’écoute de musique ou le jeu vidéo, le Huawei MateBook 16 se voit incorporer deux haut-parleurs à son surround orientés vers l’avant qui offrent un son plus clair et plus net. Pour la visioconférence ou la communication dans les jeux en ligne, deux microphones avec suppression du bruit pilotée par IA et réduction de l’écho permettent de restituer clairement la voix et d’être entendu par son interlocuteur.

La connectique se compose de deux ports USB-C (qui sont compatibles transfert de données, charge et DisplayPort), deux ports USB3.2 Gen1, d’une prise HDMI et d’une prise 2-en-1 de 3,5 mm pour casque et microphone.

Enfin, le Huawei MateBook 16 est livré avec Windows 11 Famille préinstallé. Le laptop bénéficie aussi des fonctionnalités avancées exclusives à Huawei comme le Mode Super Connectivité pour connecter facilement des appareils entre eux, accéder aux fichiers de son mobile, transférer des appels du smartphone vers le PC et même contrôler son téléphone depuis l’écran de son ordinateur.

