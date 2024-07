Pourquoi le Samsung Galaxy Z Flip 6 va beaucoup moins chauffer ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 intègre un tout nouveau système de refroidissement. Celui-ci va permettre de réduire la chauffe et d'améliorer les performances du smartphone.

Lors de notre test du Galaxy Z Flip 5, l'un des points noirs que nous avions relevés était la surchauffe du smartphone, qui intervenait notamment lors des tâches lourdes, comme le jeu vidéo. Sa puce est située sous l’écran secondaire et à cause de la charnière, la chaleur a du mal à être évacuée. Le mobile a alors tendance à chauffer, gênant son utilisation.

Ce problème devrait être résolu, du moins en partie, sur son successeur. Tout juste officialisé, le Galaxy Z Flip 6 bénéficie d'un nouveau système de refroidissement. Pour la première fois, la gamme de smartphone pliant à clapet incorpore une chambre à vapeur pour mieux dissiper la chaleur générée par les composants, le SoC en premier lieu. Cette technologie a déjà fait ses preuves sur les Galaxy S et Z Fold.

Moins de chauffe pour de meilleures performances

En améliorant la gestion thermique de son appareil, Samsung devrait également lui octroyer un boost de performances. La chauffe peut provoquer un effet d'étranglement, qui se matérialise par une baisse des performances afin d'éviter que la température ne montre trop haut. Le fabricant peut aussi brider ses puces par défaut dans le but d'éviter la chauffe trop rapide et intense du terminal. C'est pourquoi un système de refroidissement optimisé agit directement sur la puissance du mobile, qui peut alors mieux exploiter le potentiel de son CPU et de son GPU.

Au-delà de cette nouvelle méthode de dissipation de la chaleur, le Galaxy Z Flip 6 peut compter sur son Snapdragon 8 Gen 3 pour améliorer ses performances et sa consommation d'énergie. On connait désormais bien la puce de Qualcomm, dont une version personnalisée par Samsung est déjà embarquée sur la série Galaxy S24. Le pliant à clapet jouit aussi de la présence de 12 Go de RAM pour la première fois, une bonne nouvelle pour les adeptes de multitâche, qui est justement l'un des intérêts des écrans pliables.

Dernière satisfaction, Samsung a augmenté la capacité de la batterie du smartphone, qui passe de 3 700 mAh à 4 000 mAh. Entre cela et les optimisations sur la chauffe et les performances, nous pouvons espérer une meilleure endurance sur le Galaxy Z Flip 6, l'autonomie étant jusqu'ici un défaut récurrent de la gamme.