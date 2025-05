Pourquoi le prix des iPhone en France risque de considérablement augmenter dans les prochains mois

Donald Trump annonce que si l'iPhone n'est pas produit aux États-Unis, il sera soumis à des droits de douane élevés, qui devraient faire augmenter son prix dans le monde entier.

Donald Trump continue de mettre la pression sur Apple. Le président des États-Unis menace d'imposer des droits de douane “d'au moins 25 % sur l'iPhone” si la firme ne transfère pas la production de ses smartphones aux États-Unis. Si une telle mesure était prise, il faut s'attendre à une sensible hausse du prix des iPhone, aux États-Unis donc, mais aussi dans le monde entier, et en Europe en particulier. On a constaté que les constructeurs avaient tendance à répercuter l'effet des barrières douanières outre-Atlantique à d'autres marchés, en Occident notamment, et il est probable qu'Apple finisse par nous faire payer cette décision de Trump.

“J'ai informé Tim Cook d'Apple il y a longtemps que je m'attendais à ce que les iPhone vendus aux États-Unis soient fabriqués aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si tel n'est pas le cas, Apple devra s'acquitter d'au moins 25 % de droits de douane aux États-Unis. Merci de votre attention !”, a-t-il publié sur son réseau social Truth Social.

Inquiétudes quant au prix de l'iPhone

De nombreuses entreprises tech ont retiré une partie de leurs lignes de production de Chine pour éviter les conséquences de la guerre commerciale entre le pays et les États-Unis. Le Vietnam et l'Inde font partie des nouvelles destinations tendances des acteurs de l'industrie. Pour Donald Trump, cette situation représente un échec, l'objectif étant de rapatrier des usines aux États-Unis, et non de les voir pousser comme des champignons dans d'autres pays du sud-est asiatique.

Tim Cook avait récemment indiqué que la majorité des iPhone vendus aux États-Unis seraient désormais produits en Inde, permettant d’éviter des droits de douane s'élevant à 145 %, qui avaient été décidés par le gouvernement Trump à l'époque, et qui ont pour l'instant été suspendus.

Donald Trump lance ici un ultimatum à Apple… sans lui donner de date ou de conditions précises à respecter. Se contenterait-il d'une simple promesse de relocalisation de la production aux États-Unis ? Comment va réagir Apple à cette annonce ? Nous aurons la réponse dans un futur épisode de “Donald Trump et les droits de douane”.