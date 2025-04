Les Américains paniquent de ne plus pouvoir s’acheter d’iPhone après avoir mis Trump à la Maison Blanche

L’arrivée de Donald Trump au pouvoir provoque une vague d’inquiétude chez les utilisateurs d’iPhone. Des tarifs douaniers inédits menacent les prix des futurs modèles. Résultat : les Apple Store sont pris d’assaut.

L’élection présidentielle américaine a des répercussions inattendues dans les rayons des boutiques Apple. Depuis que Donald Trump a repris la tête des États-Unis, la menace de nouvelles taxes douanières a poussé de nombreux américains à se précipiter pour acheter un iPhone. Cette ruée vers les smartphones s’explique par une crainte bien précise : une forte hausse des prix dans les mois à venir.

Le 2 avril 2025, l’administration Trump a annoncé une série de nouvelles taxes appelées « tarifs de libération ». Ces mesures incluent notamment une taxe de 10 % sur toutes les importations, et jusqu’à 104 % sur les produits en provenance de Chine. Apple, dont une grande partie de la production est encore basée dans ce pays, est directement impactée. Craignant une augmentation importante des prix, les américains se sont rués sur les derniers modèles disponibles.

La menace d’une hausse des prix pousse les Américains à acheter leur iPhone plus tôt que prévu

Selon Bloomberg, certaines boutiques Apple aux États-Unis ont connu une affluence comparable à celle des périodes de fêtes. Les ventes du week-end dernier auraient même dépassé celles des années précédentes. Les utilisateurs posent régulièrement des questions sur de possibles hausses de prix, mais les employés d’Apple n’auraient reçu aucune consigne officielle. La panique provient aussi d’une estimation inquiétante : certains analystes prévoient une hausse de 43 % du prix des iPhone en septembre 2025.

Pour limiter les dégâts, Apple aurait commencé à stocker massivement ses modèles actuels. La marque prévoit également d’augmenter ses importations depuis l’Inde, où les droits de douane sont moins élevés (26 %). Cette stratégie permettrait à la marque de maintenir des prix stables à court terme sur l’ensemble de la gamme iPhone 16, y compris les iPhone 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Mais à plus long terme, seule une décision directe de Donald Trump pourrait permettre une exonération tarifaire. Des discussions entre Tim Cook et le président seraient envisageables. En attendant, la hausse reste incertaine, mais l’inquiétude pousse déjà les américains à passer à l’achat sans attendre.