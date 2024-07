Pour voler une tablette, elle essaye d’arnaquer le magasin avec cette méthode vieille comme le monde. Pas de chance, elle s’est faite attraper

Dans le Nord de la France, une jeune femme a fait appel à une arnaque vieille comme le monde pour voler une tablette dans un supermarché. Malheureusement pour elle, la supercherie n'a pas fonctionné.

Avec la démocratisation de l'IA, des arnaques d'un genre nouveau ont commencé à voir le jour sur le web. On pense notamment à ces fausses pubs vantant des cures miraculeuses et des remèdes exceptionnels réalisées en intégralité par des intelligences artificielles.

Mais attention, certaines escroqueries vieilles comme le monde ont encore le vent en poupe comme le rapportent nos confrères de la Voix du Nord. A Sin-le-Noble, une petite commune située dans le département du Nord, une jeune femme a récemment fait la Une des médias locaux. On vous résume tout.

Cette cliente a utilisé un grand classique de l'arnaque pour voler une tablette

Ce 14 décembre 2023, cette cliente de l'hypermarché Auchan du coin a été arrêtée par les services du sécurité du magasin en raison de son comportement suspect. Bonne pioche pour les agents. Pour cause, cette jeune de femme de 23 ans a fait appel à une arnaque vieille comme Mathusalem pour payer une tablette tactile trois fois moins cher : cacher l'appareil dans l'emballage d'un autre produit (en l'occurrence ici un livre interactif pour enfant).

Comme le raconte la Voix du Nord, les agents sont intervenus malheureusement un peu trop tard pour attraper la contrevenante en flagrant délit. Alors qu'elle était à l'accueil du magasin pour demander une facture, sa complice était déjà partie avec la tablette… Résultat, prix payé en caisse : 34,90 € seulement au lieu de 109,90 €.

Du sursis et une belle amende

Interceptée par les agents de sécurité, la cliente a été maintenue sous bonne garde jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Sur place, la police a procédé à la fouille de la contrevenante. Ils ont notamment trouvé dans la poche arrière de son jean un gros aimant (qui a probablement servi à détraquer l'antivol de la tablette) ainsi qu'une vingtaine de billets de 20 € cachée dans ses sous-vêtements.

Selon le média local, la voleuse n'a pas daigné se présenter à la barre lors de son jugement au tribunal correctionnel. Elle a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis ainsi que 250 euros d'amende. Son avocate a toutefois réussi à obtenir le rendu des 400 € en liquide saisis lors de son arrestation. Quant à la complice volatilisée avec la tablette, la Voix du Nord ne précise pas si elle a été retrouvée ou non par la police.