Pour une Xbox Series S achetée, la Fnac offre la deuxième manette

La Fnac vous offre une manette Xbox Series (X,S) d'une valeur de 60 € pour une console Xbox Series S achetée. Si vous recherchez une console NextGen à l'approche de Noël, cette offre n'est pas à négliger. D'une part parce que la Series S est la seule console de dernière génération à se trouver facilement et qu'elle permet de jouer à n'importe quel jeu de la Xbox Series X.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Avec la pénurie qui se poursuit pour l'achat d'une Xbox Series X, de nombreux joueurs se rabattent sur la Series S qui n'est pas plus mal. Si jouer en 4K native n'est pas une priorité, la Xbox Series S est très à l'aise en 1440p. Elle est construite autour de la dernière architecture des APU AMD et offre toutes les avancées technologiques que l'on peut retrouver sur la Series X.

Si vous avez jeté votre dévolu sur la Xbox Series S pour Noël, la Fnac propose une offre intéressante en ce moment qui permet de l'acheter avec la seconde manette au prix standard de la console. En d'autres termes, l'enseigne vous offre une manette Xbox Series (X/S) de nouvelle génération. Cela correspond à une économie de 60 €. Vous bénéficiez d'une réduction d'un peu moins de 17%. Il suffit d'ajouter les deux produits au panier à la réduction s'applique automatiquement.

Vous êtes en plus libre de choisir entre trois coloris pour la manette : le noir, le blanc et le bleu. Enfin, sachez que ce bon plan vous rend éligible à une seconde offre intéressante. La Fnac vous permet d'acheter le Google Nest Hub de 2e génération à 29,99 € au lieu de 99,99 €. Une offre valable pour tout achat de plus de 100 € sur la boutique. On vous conseille de ne pas trop traîner pour profiter de ces bons plans.