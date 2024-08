Pour ne plus payer de pension alimentaire, cet homme a mis au point un plan digne d’un film

Échapper à ses responsabilités n'est pas une chose facile. Cet homme l'a appris à ses dépends, malgré un plan que ne renieraient pas les scénaristes de films et séries policières.

Nous avons tous un tas d'obligations auxquelles on ne peut pas se dérober. Parmi elles, plusieurs sont d'ordre financier : payer un loyer, un crédit, les impôts… Jeff Kipf, habitant de la ville de Somerset en Pennsylvanie a pourtant cherché à vaincre le système et pour y parvenir, il a conçu un stratagème aussi intelligent qu'illégal. Tout commence par le vol de l'identité d'un médecin vivant dans un autre état américain. Plus précisément, il récupère l'identifiant et le mot de passe que le praticien utilise pour se connecter à différents organismes médicaux.

L'homme se rend alors sur le registre Hawaïen des décès et s'y connecte grâce ces derniers. C'est là qu'il ouvre un dossier au nom de Jeff Kipf et se déclare officiellement mort, en certifiant le tout avec la signature numérique du médecin. Dans la foulée, de nombreuses bases de données gouvernementales se mettent automatiquement à jour avec l'information. Résultat : Kipf n'a plus l'obligation de payer la pension alimentaire qu'il versait jusque là à son ex-compagne. Tout ça pour ça ? Oui, c'était sa motivation principale. Sauf qu'il ne s'est pas arrêté là.

Le plan de cet homme pour échapper à ses responsabilités ressemble à un scénario de série policière

Probablement grisé par l'immunité totale que seule le mort peut octroyer, Jeff Kipf pirate d'autres répertoires de décès, des entreprises privées et des réseaux appartenant au gouvernement américain. Il se sert pour cela d'identifiants volés, comme pour le médecin. Il se rend ensuite sur le Dark Web et met en vente les accès qu'il a pu récupérer.

“Ce stratagème était un effort cynique et destructeur, basé en partie sur l'objectif inexcusable d'éviter son obligation [de payer une pension alimentaire]”, résume un procureur dans un communiqué du Département de la Justice des États-Unis.

Lire aussi – 10 milliards de mots de passe dans un seul fichier, cette liste publiée sur le Dark Web contient peut-être les vôtres

Rattrapé par les autorités, Jeff Kipf a été condamné à 81 mois de prison (6 ans et 9 mois). Il devra en passer au moins 69 derrière les barreaux, avant d'être placé sous surveillance pendant 3 ans après sa libération. Le coût estimé des actions du coupable, ce qui inclut les paiements non effectués de la pension alimentaire, s'élève à un peu moins de 176 000 €.