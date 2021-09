Le prix du Xiaomi Redmi 9C chute brutalement pendant les French Days Cdiscount

Votre budget pour l'achat d'un smartphone ne dépasse pas les 100 € ? Profitez vite de ce bon plan French Days du coté de Cdiscount qui permet d'acheter le smartphone Xiaomi Redmi 9C dans sa version avec 64 Go de mémoire à seulement 99,90 €.

Les French Days Cdiscount battent leur plein, et les bons plans sur les smartphones valent vraiment le coup. On peut par exemple en se rendant sur le site du e-commerçant français, profiter d'un bon plan pour s'équiper du smartphone entrée de gamme Xiaomi Redmi 9C. Alors que ce dernier est généralement vendu 149 €, il voit son prix chuter brutalement à 99,90 €. Un bon plan valable dans la limite des stocks disponibles pendant encore quelques heures.

Pour ce tarif contenu, ne vous attendez pas à avoir un smartphone super performant. Cela dit, pour des usages tels que la navigation sur internet, les appels, les réseaux sociaux et le multimédia, et prendre des photos et vidéos il fera le job. C'est le coloris noir qui fait l'objet de ce bon plan.

Concernant ses caractéristiques techniques, il est équipé d'un grand écran Dot Drop de 6,53 pouces avec une définition en HD+ de 1600 x 720 pixels. Compatible 4G tous opérateurs et débloqué, il embarque une mémoire RAM de 3 Go ainsi qu'un processeur entrée de gamme MediaTek Helio G25. Sa batterie d'une capacité de 5000 mAh vous assurera une excellente autonomie. Enfin, la partie photo/vidéo se compose d'un double capteur arrière de 13 + 2 MP et une caméra frontale de 5 MP. compte tenu de son tarif, c'est difficile de lui trouver un modèle équivalent sur le marché.